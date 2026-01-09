Madrid es elegida nueva sede del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)

viernes 09 de enero de 2026 , 09:30h

Esta organización que representa a más de 200 líderes del sector turístico mundial trasladará sus oficinas de Londres a Madrid. Su competitividad, conectividad aérea, el apoyo institucional y la agilidad en los procesos administrativos han sido algunas de las claves de su elección. La ciudad también es la sede de ONU Turismo desde hace más de cinco décadas.

La ciudad de Madrid consolida su posición como capital global del turismo tras ser elegida nueva sede del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que trasladará sus oficinas centrales desde Londres a la capital española. En este proceso, Madrid se ha impuesto a ciudades como Ginebra, París, Milán y Dubái, reforzando su papel como uno de los principales centros internacionales en la toma de decisiones del sector turístico. WTTC representa a más de 200 empresas líderes del sector turístico mundial, entre las que destacan grupos hoteleros, aerolíneas, operadores turísticos y compañías relacionadas con los viajes a escala global.

Esta designación se suma a la condición de Madrid como sede de ONU Turismo desde 1975 y confirma la solidez de un ecosistema turístico conectado y con capacidad de liderazgo internacional. El turismo tiene un peso estratégico en la ciudad, con un impacto cercano al 12 % del PIB y más de 440.000 empleos vinculados al sector, que se apoya en la colaboración público-privada como clave del modelo de turismo de calidad que define a la capital.

La elección de Madrid como nueva sede global de WTTC ha sido respaldada por unanimidad por los 17 miembros del comité operativo de la organización. Según explican desde la organización, esta decisión responde a una visión compartida sobre las condiciones que WTTC necesita para afrontar con éxito los retos del sector en los próximos años.

Desde la organización han destacado que el traslado de la sede permitirá operar de forma más eficiente, ofrecer mayor valor a sus más de 200 empresas miembro, acceder a un talento internacional más amplio y diverso y mantener una perspectiva verdaderamente global. En este sentido, WTTC ha señalado que Madrid ha sido la opción más atractiva por su competitividad como ciudad, el respaldo institucional, la agilidad en los procesos administrativos y unos costes operativos más eficientes, entre otros motivos.

Mayor proyección internacional, talento e inversión para Madrid

La nueva sede de WTTC contribuirá a reforzar el posicionamiento de Madrid como destino clave para el turismo de reuniones y congresos, así como a generar nuevas sinergias con el tejido empresarial, el ámbito académico y las organizaciones internacionales ya presentes en la ciudad. Un impacto que se traducirá en mayor visibilidad internacional, atracción de talento y dinamización económica.