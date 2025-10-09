Victoria 1985 presenta su colección más urbana y técnica

jueves 09 de octubre de 2025 , 09:01h

La firma española Victoria reinventa su legado con una propuesta que conecta la nostalgia con la innovación. Victoria 1985 no es solo una colección: es un paso adelante. Una evolución que bebe de su archivo histórico y lo proyecta hacia el presente con un lenguaje propio, pensado para quienes buscan estilo y funcionalidad sin renuncias.

La nueva colección se mueve entre lo técnico y lo estético, entre la memoria reinterpretada y un presente en constante transformación. Cada silueta, cada textura y cada costura están concebidas para acompañar un ritmo de vida urbano, activo y consciente.

Leggera

Minimalismo y aerodinámica se dan la mano en Leggera, el diseño más refinado de la línea técnico-urbana. Con ante de vacuno, nylon suave y air mesh, el upper equilibra resistencia, ventilación y estructura. El interior incorpora mesh bicolor y tejido técnico para mayor confort, mientras que la suela combina goma natural y EVA, garantizando durabilidad y amortiguación.

Roots

La gran novedad de la temporada. Roots irrumpe con un espíritu outdoor que mira a la ciudad sin perder su alma de montaña. El upper combina ante de vacuno (55%) y nylon técnico (35%) en un acabado resistente y estilizado. El interior, en mesh transpirable (80%) y micro suede (20%), ofrece ligereza y comodidad. La suela de goma reciclada y la entresuela bicolor completan una pisada estable y sostenible.

Wing Evo

Con silueta robusta y aerodinámica, la Wing Evo se posiciona como la fusión ideal entre estilo urbano y funcionalidad técnica. Materiales premium como suede, nylon técnico y paneles de malla se combinan con un interior en air mesh y micro suede para asegurar frescura y confort. La suela de goma natural y la entresuela de EVA con amortiguación de silicona aportan una pisada reactiva y ligera.

Smash

La icónica Smash se renueva con acabados cargados de fuerza visual. El upper mezcla cuero de vacuno (50%), texturas craqueladas (30%) y nylon metalizado (10%). El interior combina microfibra suave (70%) y mesh (30%), asegurando transpirabilidad. La suela bicolor de goma natural refuerza su carácter robusto y flexible.

C80

Un clásico que se transforma. Las C80 regresan reinterpretadas con nuevos brillos, texturas y contrastes, manteniendo intacta la silueta retro que las hizo icónicas, pero elevadas con acabados craquelados y metalizados.