HUAWEI presenta la MatePad 12X con pantalla PaperMatte

La compañía tecnológica HUAWEI ha ampliado su línea de tablets con el lanzamiento de la MatePad 12X, un dispositivo que incorpora una pantalla PaperMatte de nueva generación y el nuevo lápiz digital M-Pencil Pro, orientado a mejorar la experiencia de escritura y dibujo en entornos digitales.

La pantalla, tratada con un grabado a nanoescala, reduce los reflejos hasta un 50% respecto a modelos anteriores, lo que busca ofrecer una visualización más cómoda y definida. Esta tecnología se suma a la apuesta de la marca por desarrollar soluciones antirreflejos aplicadas a dispositivos de lectura y creación digital.

En cuanto al apartado creativo, el M-Pencil Pro incluye un menú radial que da acceso directo a pinceles, paletas y herramientas de diseño. También incorpora funciones como la apertura rápida de aplicaciones o la simulación de trazos más realistas en programas como HUAWEI Notes y GoPaint. El lápiz cuenta con tres puntas intercambiables y 16.384 niveles de presión, lo que amplía las posibilidades de precisión en escritura y dibujo.

El diseño de la tablet mantiene una estructura metálica de una sola pieza, con recubrimiento nacarado y gestión térmica en capas para un mejor rendimiento en sesiones prolongadas de trabajo o entretenimiento.

El lanzamiento internacional tuvo lugar en París, en el marco de la presentación de GoPaint Worldwide Creating Activity 2025, una iniciativa anual de HUAWEI que fomenta la creación artística digital. Este año, el certamen ha añadido la categoría de animación a las ya existentes —arte narrativo, acuarela e tinta digital, ciencia ficción y pintura de vanguardia—, con inscripciones abiertas a través de la comunidad online de la marca.