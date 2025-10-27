Lisboa ofrece una amplia red de parques, transporte y hoteles que admiten animales

Lisboa se ha consolidado como un destino cada vez más acogedor para quienes viajan con sus mascotas, ofreciendo una amplia red de espacios verdes, transporte público adaptado y hoteles que admiten animales, garantizando comodidad tanto para los visitantes como para sus compañeros de cuatro patas.
En Lisboa, los parques y jardines se han convertido en auténticos refugios pet-friendly, equipados con fuentes de agua, sombra y dispensadores de bolsas sanitarias. Entre los más destacados se encuentran:
- Jardim do Campo Grande, uno de los más grandes de la ciudad, con una zona vallada donde los perros pueden correr libremente.
- Parque do vale do silêncio, en Olivais, un hermoso espacio verde ideal para disfrutar de la naturaleza, con amplias zonas abiertas y senderos perfectos para pasear tranquilamente con mascotas.
- Praça de São João Bosco, en Estrela, con obstáculos de agilidad, áreas de descanso y bebederos.
- Cerco da Graça, que combina espacios verdes con unas vistas inigualables de Lisboa.
- Jardim Fernando Pessa, en Areeiro, un espacio seguro y práctico en pleno centro de la ciudad.
Además, el transporte público acepta animales, lo que facilita los desplazamientos entre barrios, parques y zonas ribereñas, convirtiendo la ciudad en un lugar accesible y cómodo para explorar en compañía de perros y gatos.
La oferta hotelera también refuerza este carácter dog-friendly. Algunos de los establecimientos que han adaptado sus servicios para recibir mascotas son:
- Evolution Valbom, que admite perros y gatos y facilita cuencos en la habitación.
- Locke Santa Joana, apartahotel céntrico ideal para estancias largas con mascotas.
- ME Lisboa, cinco estrellas que ofrece servicios personalizados para animales pequeños.
- Moxy Lisboa Oriente, junto al río, perfecto para paseos con vistas al Parque das Nações.
- Pestana Rua Augusta, un hotel boutique que ofrece kits de comida, mantas y aperitivos para los animales.
Con esta combinación de infraestructuras, parques, transporte accesible y alojamientos adaptados, Lisboa se reafirma como un lugar abierto y hospitalario para quienes viajan con sus mascotas, convirtiéndose en un destino europeo de referencia en turismo pet-friendly.