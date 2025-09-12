Educación e innovación social: Les Roches y Sommet Education con ONU Turismo

viernes 12 de septiembre de 2025 , 09:39h

La Sommet Education Foundation y Les Roches anuncia su colaboración con ONU Turismo en el lanzamiento del Social Innovation Challenge, una convocatoria global para impulsar startups y scaleups que ofrezcan soluciones sostenibles, inclusivas y ecológicas con un impacto social cuantificable. La iniciativa cuenta con el apoyo de socios estratégicos: la Sommet Education Foundation como socio educativo, la entidad sin ánimo de lucro de Sommet Education, líder mundial en educación en hospitality, y con la participación de su escuela de hospitality líder en el mundo, Les Roches.

Con el turismo contribuyendo un 10,4 % al PIB mundial en 2023 y generando 319 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, el reto llega en un momento crucial. A medida que el sector se recupera de las alteraciones mundiales, se necesitan nuevos modelos para hacer frente al cambio climático, la desigualdad, las diferencias en materia de accesibilidad y la necesidad de un crecimiento regenerativo.

Una convocatoria global para soluciones audaces

El Reto de innovación social tiene por objetivo la búsqueda de soluciones audaces, sustentadas en la tecnología y centradas en las personas. Consta de tres categorías.

Categoría 1: Turismo comunitario

Empoderar a las comunidades mediante el fomento de su participación en las cadenas de valor del turismo, la preservación cultural y el emprendimiento local.

Categoría 2: Inclusividad y accesibilidad

Mejorar los viajes para las personas con discapacidad, las personas mayores y aquellas con necesidades específicas de accesibilidad, mediante proyectos universales y servicios inclusivos.

Categoría 3: Proyectos ecológicos

Promover tecnologías y prácticas que reduzcan los efectos del turismo sobre el medio ambiente, respalden los modelos de economía circular y ayuden a gestionar el turismo masivo mediante soluciones inteligentes.

Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, afirma: “La innovación no se limita a la tecnología, sino que consiste en empoderar a las personas, preservar nuestro planeta y configurar un futuro más inclusivo y resiliente para el turismo mundial. A escala mundial, los emprendimientos sociales contribuyen con más del 5% del PIB en muchos países y dan empleo a millones de personas, con un enfoque significativo en la lucha contra la desigualdad, la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo comunitario. Este reto es un llamamiento a la acción para encontrar soluciones que sitúen la innovación social y la igualdad en el centro del turismo”.

La educación como motor de la transformación

Como socio educativo, la Sommet Education Foundation ofrecerá becas que permitirán a personas procedentes de entornos desfavorecidos y poco representados acceder a programas de hospitality de educación superior de primer nivel. Los ganadores de las becas del desafío cursarán programas de educación superior en Les Roches para adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para convertir sus atrevidas ideas en productos y servicios innovadores y de gran impacto.

Por su parte, Anouck Weiss, Co-Founder y Executive Vice President de la Sommet Education Foundation, recalca: “En la Sommet Education Foundation, nos comprometemos a empoderar a la próxima generación de agentes del cambio mediante el acceso a una educación en hospitality de primera categoría. Al apoyar el reto de innovación social, nuestro objetivo no solo consiste en fomentar un turismo inclusivo y sostenible, sino que también aspira a dotar a quienes lo necesiten de las capacidades y los conocimientos pertinentes para convertir ideas audaces en productos y servicios innovadores. Estas becas permitirán a personas de entornos desfavorecidos acceder a instituciones prestigiosas como Les Roches, y les facilitará las herramientas precisas para marcar una diferencia considerable en la sociedad. La educación es el motor de la transformación y, a través de esta iniciativa, pretendemos potenciar el talento que llevará al turismo hacia un futuro más resiliente, equitativo y regenerativo”.

Les Roches: Formando líderes innovadores en hospitality

Les Roches, como parte de Sommet Education, acogerá a los emprendedores seleccionados en su campus de Marbella. Los ganadores recibirán hasta seis becas completas para programas avanzados de hospitality con una duración de entre 9 y 12 meses, que les proporcionarán tanto excelencia académica como contacto directo con líderes mundiales del sector.

Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, añade: “El turismo encierra el poder de transformar las sociedades, sublimar las comunidades e inspirar el progreso mundial cuando se basa en la inclusión y la sostenibilidad. En Les Roches, creemos que la educación es la chispa que convierte las ideas en movimiento. Por consiguiente, dotamos a los líderes del sector del hospitality de las herramientas necesarias para dar forma al futuro. Al aunar fuerzas con ONU Turismo y la Sommet Education Foundation para apoyar el Reto de innovación social, contribuimos a acelerar la generación de soluciones susceptibles de aportar verdaderos beneficios a las comunidades y el planeta”.

Convocatoria de candidaturas

La convocatoria está abierta a emprendedores, startups y scaleups con un enfoque rompedor en el sector turístico, que ofrezcan soluciones que cuenten al menos con un producto mínimo viable (MVP) o estén listas para su puesta en práctica.

El Reto de innovación social de la ONU Turismo también cuenta con el respaldo de Plug and Play como socio tecnológico y de la agencia TORNUS como socio de marca y comunicaciones.

La convocatoria se cerrará el 8 de diciembre.

Los finalistas seleccionados obtendrán acceso a una amplia gama de beneficios estratégicos, entre los que se incluyen: