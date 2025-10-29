Les Roches y Abu Dhabi Hospitality Academy reciben tres premios ISTTE 2025

miércoles 29 de octubre de 2025 , 09:33h

La Sociedad Internacional de Educadores en Viajes y Turismo (ISTTE - The International Society of Travel and Tourism Educators) ha anunciado los ganadores de sus premios 2025 durante su 44.ª conferencia Anual, en reconocimiento a sus excepcionales contribuciones a la educación en turismo y hospitality a nivel mundial. Este año, Les Roches ha recibido el Premio Institucional ISTTE 2025, mientras que el profesor Edmund Goh, vicedecano de Investigación e Innovación de la Abu Dhabi Hospitality Academy – Les Roches, ha recibido el Premio ISTTE Heidi Sung 2025 y el Premio al Mejor Trabajo de Investigación. El profesor Goh también ha sido reconocido entre el 2% de los investigadores más influyentes del mundo por la Universidad de Stanford y Elsevier, galardón recibe por quinto año consecutivo (2021-2025)

Les Roches ha sido galardonada con este premio en reconocimiento a su larga trayectoria en la formación en turismo y viajes a nivel mundial. En 2024, la institución obtuvo el reconocimiento oficial como Instituto Universitario Suizo de Ciencias Aplicadas, lo que demuestra su solidez académica y su relevancia en el sector. Ese mismo año, Les Roches amplió su presencia internacional con la apertura de un nuevo campus en Abu Dhabi, reforzando su compromiso de ofrecer una formación en hospitality con visión global en mercados clave.

En 2025, Les Roches ocupó el segundo puesto mundial en gestión de hospitality y ocio en el QS World University Rankings by Subject 2025, consolidando aún más su posición como una de las mejores instituciones del mundo en su campo. Con más de 16.000 antiguos alumnos que contribuyen al sector en todo el mundo, la influencia de la institución se extiende por todos los continentes y generaciones.

“Estos premios confirman la visión, la dedicación y el impacto global de Les Roches durante los últimos 70 años. Desde nuestros orígenes en Suiza hasta nuestra creciente presencia en Oriente Medio y más allá, seguimos comprometidos con dar forma al futuro de la educación hotelera y turística global con innovación, excelencia y determinación”, afirmó Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches.

Además, el Premio ISTTE Heidi Sung 2025, otorgado al profesor Edmund Goh, elogia una distinguida carrera académica que abarca más de dos décadas. El profesor Goh, un consumado académico, ha publicado más de 150 artículos académicos y actas de congresos. Sus investigaciones han obtenido más de 6.000 citas, con un índice H de 40 y un índice i10 de 61, métricas que reflejan su influencia sostenida en el campo. El profesor Goh y Sarah Belanger, profesora titular de artes prácticas en la Abu Dhabi Hospitality Academy – Les Roches, también recibieron el Premio ISTTE al Mejor Trabajo de Investigación 2025 por su proyecto “Visualización de la secuencia de flujos de trabajo generados por IA en el servicio”.

Edmund Goh ha sido clasificado recurrentemente entre el 2% de los mejores científicos mundiales entre 2021 y 2025, lo que subraya sus contribuciones a la investigación en hospitality y turismo. “Me siento honrado por recibir el Premio ISTTE Heidi Sung 2025 y por formar parte del 2% de los mejores científicos del mundo. Estos reconocimientos reflejan la influencia de los muchos colegas, estudiantes y mentores inspiradores con los que he tenido el privilegio de trabajar a lo largo de mi carrera. Sigo sintiendo pasión por ampliar los límites del conocimiento y la educación con el fin de preparar a los futuros líderes de este dinámico sector”, afirmó el profesor Goh.

El profesor Goh también forma parte del consejo editorial de diez importantes revistas académicas en el ámbito del hospitality y el turismo. Ha sido vicepresidente del Consejo Australiano para la Educación en Turismo y Hospitality (CAUTHE, por sus siglas en inglés) y como auditor externo experto para la Agencia Australiana de Calidad y Estándares en la Educación Terciaria (TEQSA, por sus siglas en inglés). A lo largo de su carrera ha recibido múltiples premios por su excelencia en la enseñanza y la investigación.