Valencia despliega su Despensa del Mediterráneo en Gastrónoma 2025

viernes 24 de octubre de 2025 , 08:31h

Del 26 al 28 de octubre, los asistentes podrán disfrutar en el stand de la ciudad, gestionado por la Fundación Visit Valencia, de showcookings, catas y talleres con cocineros como Rafa Margós (El Paeller), Félix Chaqués, Bajoqueta Bar o el chef belga Frank Fol (The Vegetable Chef), además de degustaciones, coctelería con naranja valenciana, miel urbana y otras propuestas de producto local.

Del 26 al 28 de octubre, Feria Valencia se convertirá en el epicentro de la Despensa del Mediterráneo. Por primera vez, la ciudad participa en Gastrónoma con un stand propio —diseñado como un homenaje vivo a sus tres despensas naturales y a sus productores y cocineros— para mostrar por qué Valencia es hoy una de las capitales gastronómicas más sostenibles, creativas y apetecibles de Europa.

El espacio, diseñado por la Fundación Visit Valencia, será mucho más que un stand: ofrecerá una programación continua para descubrir, probar y compartir la esencia culinaria de esta tierra. Con producto de proximidad y temporada, y guiños al mar, la huerta y la tradición valenciana, el espacio acogerá showcookings, catas y degustaciones que invitan a saborear Valencia en su estado más puro.

Cócteles de naranja, paellas a leña y cocina vegetal

El domingo 26 la feria abrirá sus puertas al público general, que podrá disfrutar de degustaciones y talleres participativos. Maison Lupin inaugurará la jornada con cócteles inspirados en la naranja valenciana, seguidos por los arroces a leña de Rafa Margós (El Paeller), las elaboraciones de la Escuela de Hostelería Municipal y propuestas sostenibles como la miel urbana del Observatorio del Árbol o las mermeladas artesanas de Pasqual + Sheila. PROAVA completará el día con una cata guiada de vinos valencianos.

El lunes 27 tomará el relevo el sector profesional, con una jornada institucional que reunirá a chefs, productores y representantes del sector. La programación incluirá catas comentadas de vinos D.O. Valencia, showcookings de Félix Chaqués y Bajoqueta Bar, talleres de coctelería del Café de las Horas y degustaciones dulces de Pasqual + Sheila.

Uno de los momentos más esperados será la participación del chef belga Frank Fol, conocido como The Vegetable Chef y fundador de The Green Guide, que ofrecerá una ponencia y showcooking sobre el uso creativo de verduras y hortalizas. Durante su intervención, entregará además a la concejala de Turismo y presidenta de la Fundació Visit Valencia, Paula Llobet, el Future Awards, reconocimiento internacional a la apuesta de la ciudad por una gastronomía más verde y sostenible.

El martes 28, la jornada de clausura estará dedicada a la formación y la cocina sostenible. Restaurantes como Portolito, Ampar (Palau de la Mar) o Gastrotrinquet mostrarán cómo los productos 100 % valencianos —desde los tubérculos de la Tira de Contar hasta las castañas o el jabalí— inspiran nuevas formas de entender el arroz y la tradición.

Una noche para celebrar diez años de Gastrónoma

Además, esta edición de Gastrónoma celebra su décimo aniversario. Como cierre, el 27 de octubre a las 20:00 horas, el edificio Veles e Vents acogerá la Noche de la Gastronomía, un evento organizado por Valencia Premium con la colaboración de la Fundación Visit Valencia, en el marco del Valencia Culinary Festival. Restaurantes con estrella Michelin y Soles Repsol presentarán sus elaboraciones en estaciones en vivo acompañados de música en directo, coctelería de autor y muchas sorpresas.

La velada reunirá a los grandes nombres de la cocina valenciana, productores, periodistas y colaboradores en un formato festivo y sensorial. A través de un recorrido escenográfico por la Despensa del Mediterráneo, se rendirá homenaje al producto local y al talento que lo transforma. Participarán algunos de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad —El Poblet, Riff, Fierro, Casa Montaña, La Sucursal o Cal Paradís— junto a la coctelería y hospitalidad de The Westin, Las Arenas y Only You Valencia, en una noche de música en vivo, showcookings y celebración compartida.