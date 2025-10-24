Turismo Costa del Sol y Leonardo Hotels promocionan el destino en la WTM Londres

viernes 24 de octubre de 2025 , 08:30h

Leonardo Hotels ha confirmado un año más su asistencia a la World Travel Market (WTM), la feria de turismo referente a nivel mundial que se celebrará del 4 al 6 de noviembre en Londres. Al igual que en ediciones anteriores, la cadena hotelera acude como co-expositor de Turismo Costa del Sol en el mercado británico.

El stand conjunto será el escenario ideal para promocionar ante los agentes de viajes del Reino Unido su establecimiento insignia en la provincia, el Leonardo Hotel Fuengirola Costa del Sol.

Este hotel de 184 habitaciones, goza de una ubicación privilegiada junto al Puerto Deportivo de Fuengirola y se distingue por su atractiva propuesta wellness con su completo Calma Spa, convirtiéndose en el alojamiento idóneo para el turista que busca sol y relax en la siempre atractiva Costa del Sol.

Durante las tres jornadas de la feria, Leonardo Hotels buscará fortalecer su relación con los profesionales de la industria turística británica, un mercado estratégico tanto para la Costa del Sol como para la cadena, que continúa expandiendo su presencia en España con un portfolio de 19 establecimientos repartidos por todo el país.

“Volver a la WTM de la mano de Turismo Costa del Sol nos brinda una oportunidad inmejorable para seguir mostrando la calidad de nuestra oferta en este destino. La Costa del Sol sigue siendo muy valorada por los viajeros británicos y nuestro hotel de Fuengirola es un reflejo de la experiencia de hospitalidad, bienestar y disfrute que ofrece la región", ha declarado Shay Raz, director general de Leonardo Hotels en España.

La participación de Leonardo Hotels en la WTM 2025 refleja su estrecha dedicación con los destinos turísticos en los que opera, impulsando su promoción internacional y contribuyendo al atractivo de la oferta turística española.