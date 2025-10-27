‘KLM Travel Well, tus viajes con sentido’, un nuevo podcast de KLM y Radio Viajera

lunes 27 de octubre de 2025 , 09:22h

En un mundo donde viajar se ha convertido en una carrera por acumular destinos, KLM Royal Dutch Airlines y Radio Viajera presentan “KLM Travel Well, tus viajes con sentido”, un nuevo video podcast que invita a recuperar la esencia del viaje: conectar de verdad con los lugares, las personas y las emociones que cada trayecto despierta.

Presentado por la creadora de contenido y fotógrafa Marina Comes, esta primera temporada, que constará de 10 episodios, nos propone viajar despacio, con propósito y atención, de la mano de viajeros que inspiran a mirar el mundo con nuevos ojos.

Viajar bien es viajar con sentido

El proyecto se enmarca dentro de la filosofía Travel Well de KLM, una iniciativa global que promueve un nuevo modo de viajar, más consciente y significativo.

“Viajar bien no es solo moverse entre lugares, sino construir conexiones auténticas con personas, culturas y experiencias. Esto es lo que queremos transmitir a través de nuestra plataforma “Travel Well”, afirma Léonor Santos, directora de marketing de Air France-KLM para España y

Portugal. Con esta colaboración con Radio Viajera, la compañía refuerza su compromiso con un turismo más humano, auténtico y enriquecedor.

Viajar bien no va de cuántos sitios visitas, sino de cómo los vives, cada conversación, cada historia y cada destino de este podcast es una invitación a viajar de forma más conectada y significativa.

Una primera temporada llena de inspiración

Cada episodio de “KLM Travel Well, tus viajes con sentido” nos transporta a un destino diferente, guiados

por la experiencia de un invitado que comparte su forma única de entender el viaje.

La serie se estrena hoy, 23 de octubre, en todas las plataformas de podcast y en formato video en YouTube. Para acceder al primer episodio a través de YouTube, pinchar aquí

Episodios confirmados

Octubre

En octubre, Sara Ardanaz nos llevará a descubrir “El viaje que te cambia: la India más humana”, un recorrido por la espiritualidad, la hospitalidad y las lecciones de vida que deja un país que emociona y transforma.

También este mes, Carlos DMJ nos invitará a mirar “Más allá de la postal: Indonesia con calma”, una

experiencia que propone explorar lo auténtico y reconectar con el viaje sin prisa.

Noviembre

Durante noviembre, la introspección y la conexión con la naturaleza serán protagonistas.

David Rocaberti compartirá “Esperar la luz: viajar sin prisa por Noruega”, un diálogo sobre la paciencia, la soledad y el arte de observar.

Por su parte, Naiara Botía nos mostrará “Viajar más lento, sentir más: Malasia en familia”, donde la mirada curiosa de los niños se convierte en una forma de redescubrir el mundo.

Diciembre

En diciembre viajaremos hacia los paisajes fríos y la serenidad del norte.

Eva, de Organizo Tu Viaje, nos guiará por “Kilómetros de calma entre glaciares y osos”, una travesía por la naturaleza salvaje de Canadá que invita a reflexionar sobre sostenibilidad y serenidad.

Más adelante, Alicia Sornosa nos llevará por “1.864 curvas para entender Tailandia”, una ruta repleta de aventuras, reflexión y turismo responsable en el norte del país.

Enero

El nuevo año comenzará con un episodio dedicado a la calma y al movimiento consciente.

72 kilos nos acompañará en “Correr despacio: Japón paso a paso”, una conversación sobre los rituales, la serenidad y el poder de moverse con intención.

Próximamente

Los últimos episodios se anunciarán más adelante, con nuevos destinos e invitados que seguirán explorando el verdadero significado de viajar bien, más allá del itinerario o la foto perfecta.

Una alianza que invita a viajar mejor

Con esta producción, KLM y Radio Viajera refuerzan un mensaje compartido: viajar puede ser una oportunidad para conectar, aprender y dejar una huella positiva.

El podcast “KLM Travel Well, tus viajes con sentido” es una extensión natural del compromiso de KLM con los viajes significativos, aquellos que nacen del respeto, la curiosidad y la empatía hacia el mundo que exploramos.