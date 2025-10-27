Chupa Chups lanza su edición limitada inspirada en la serie Stranger Things

lunes 27 de octubre de 2025 , 09:20h

Perfetti Van Melle refuerza la estrategia de innovación de Chupa Chups con el lanzamiento de una edición limitada inspirada en la serie Stranger Things. La iniciativa se comercializará en los principales mercados europeos —España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y Dinamarca— a partir de septiembre.

La gama incluye nueve sabores misteriosos, vinculados a personajes de la popular serie y localizaciones del universo de la serie, y se presenta en dos formatos exclusivos de pack con códigos QR interactivo que desbloquea una experiencia digital y la posibilidad de ganar premios épicos, incluyendo merchandising exclusivo y más.

La acción se enmarca en la política de la compañía de generar valor añadido en la categoría de confitería a través de colaboraciones con grandes marcas del entretenimiento, reforzando el vínculo con públicos jóvenes y dinamizando el consumo estacional (Halloween, maratones de series, etc.).

Según Perfetti Van Melle, este lanzamiento responde a una doble estrategia: por un lado, innovación en producto y sabores para mantener el atractivo de la marca líder; y por otro lado una campaña de comunicación que combina presencia en punto de venta con una campaña online y exterior.

En 2024, el grupo Perfetti Van Melle superó los 4.000 millones de euros de facturación neta, impulsado por su portafolio de marcas globales (Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Fruit-tella, Smint, entre otras).