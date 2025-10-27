Claves para conducir con seguridad tras el cambio de hora

lunes 27 de octubre de 2025 , 09:24h

Llega el momento de atrasar nuevamente el reloj, dando lugar así al inicio del horario de invierno. Esto se traduce en menos luz natural, especialmente por las tardes, aumentando así el riesgo de accidente en la carretera. Ante este nuevo panorama, Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, ofrece doce claves que todos los conductores pueden seguir para conducir con seguridad tras el cambio de hora.

“Con la reducción de la visibilidad hay una mayor dificultad para percibir obstáculos, señales y movimientos inesperados en la vía. Conducir con falta de visibilidad es especialmente peligroso y, además, genera una sensación de estrés e inseguridad en el conductor que tampoco se debe obviar. Con el cambio de hora, es importante que el conductor aplique una serie de medidas que pueden generarle, por un lado, una mayor confianza durante la conducción y, por otro, le aportarán una mayor seguridad”, afirma Nuria García, Responsable de Mantenimiento y Reparación de Norauto España.

Doce medidas para mejorar la visibilidad al volante

Son doce medidas sencillas, pero realmente efectivas que todo conductor debería adoptar con el cambio de hora: