METT Barcelona: lujo con vistas infinitas

En la cima del Tibidabo, METT Barcelona renace del histórico Gran Hotel La Florida para ofrecer una experiencia única de lujo contemporáneo. Con solo 70 habitaciones, terrazas bañadas de sol, piscina infinita y un spa suizo exclusivo, cada detalle invita a celebrar la vida con Barcelona a tus pies.

Con la ciudad a sus pies y el Mediterráneo extendiéndose hasta el horizonte, METT Barcelona emerge como el nuevo santuario del lujo moderno. Inaugurado originalmente en 1925 como el emblemático Gran Hotel La Florida, el edificio —obra del arquitecto Ramón Raventós— renace un siglo después bajo la firma METT Hotels & Resorts, perteneciente al prestigioso Sunset Hospitality Group, para redefinir el arte de celebrar la vida.

A lo largo de su historia, este icono del noucentisme catalán ha sido refugio de leyendas como Ernest Hemingway, James Stewart, Rock Hudson o la princesa Fabiola de Bélgica. En tiempos más recientes, nombres como Bruce Springsteen, Barack y Michelle Obama o Tom Hanks han elegido sus estancias para disfrutar del equilibrio perfecto entre discreción, historia y hospitalidad de primer nivel.

Hoy, cien años después de su nacimiento y tras una reforma integral, METT Barcelona resplandece como un refugio íntimo y sofisticado, con solo 70 habitaciones y suites donde cada detalle respira elegancia y calma. Su arquitectura centenaria restaurada, la luz mediterránea bañando las terrazas y una piscina infinita que parece fundirse con el cielo, convierten la experiencia en una oda al bienestar pausado y al placer de vivir.

Habitaciones con alma y vistas infinitas

Cada habitación de METT Barcelona es un oasis de serenidad. Las texturas naturales, tonos suaves y guiños al mar Mediterráneo crean un entorno envolvente que invita al descanso y la desconexión.

Las Signature Suites, de hasta 70 m², ofrecen el máximo nivel de confort, con vistas que se extienden desde el azul profundo del mar hasta la cima del Tibidabo. En las Signature Suite with Plunge Pool, el lujo se convierte en una experiencia sensorial: una piscina privada al aire libre donde el tiempo parece detenerse.

Todas las estancias incorporan amenidades Botanyc, una firma francesa que aporta un toque sensorial exclusivo con su colección Bal Tropical, inspirada en la Riviera Francesa.

Valmont Red Carpet Spa: el arte suizo del bienestar

El Valmont Red Carpet Spa eleva el concepto de lujo a una dimensión de bienestar total. Este santuario sensorial fusiona innovación cosmética suiza y rituales ancestrales para ofrecer una experiencia única que armoniza cuerpo, mente y alma.

La exclusiva firma Valmont, sinónimo de excelencia en cosmética celular, es la encargada de impregnar cada tratamiento de ciencia, arte y sofisticación.

Además, METT Barcelona incorporará un concepto exclusivo llegado desde EE. UU., célebre entre las estrellas del arte, el cine y la moda, consolidándose como destino imprescindible para los amantes de la belleza y el cuidado personal.

Florida Lounge by Lladró: el arte que transforma espacios

El arte también tiene su lugar en METT Barcelona gracias a la alianza con Lladró, la icónica marca valenciana de porcelana artística.

En el Florida Lounge by Lladró, las creaciones más vanguardistas de la firma —como The Fantasy, The Guest o Embraced de Jaime Hayon— dialogan con la luz natural y la arquitectura centenaria del edificio.

Como guiño a esta colaboración, el hotel ofrece el Cóctel Lladró, una propuesta líquida que condensa en sabor y forma la esencia artística y sofisticada de la marca.

Terrazas y gastronomía: la vida desde las alturas

Desde lo alto del Tibidabo, las terrazas de METT Barcelona se convierten en escenarios privilegiados donde disfrutar del sol, de las vistas o de una cena bajo las estrellas.

Tres propuestas gastronómicas —Albarada, 1925 Vermutería y el Florida Lounge by Lladró— componen una oferta culinaria vibrante y mediterránea, basada en el producto local y la autenticidad.

Cada espacio ha sido diseñado para vivir la ciudad condal a través de los sentidos, con desayunos bañados por la luz del amanecer, almuerzos al aire libre y noches que se alargan entre cócteles de autor y música en directo.

Un icono eterno

Cien años después de su apertura, el antiguo Gran Hotel La Florida vuelve a brillar con luz propia bajo el sello METT.

Desde la cima del Tibidabo, METT Barcelona redefine el lujo con un estilo contemporáneo, vibrante y lleno de alma. Un hotel que no solo mira Barcelona desde las alturas, sino que la celebra con cada amanecer.

Hotel METT Barcelona

Dirección: Ctra. de Vallvidrera al Tibidabo, 83-93, Sarrià-Sant Gervasi, 08035 Barcelona

Teléfono: 932 59 30 00

