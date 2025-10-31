Lacoste presenta su nueva colección de gafas de sol y óptica para mujer Otoño-Invierno 2025

Como un homenaje al estilo y la sofisticación de la mujer parisina contemporánea, Lacoste presenta su colección Otoño-Invierno 2025 de gafas de sol y óptica para mujer. La nueva campaña capta la esencia cosmopolita de una mujer segura, auténtica y espontáneamente chic: aquella que empieza el día con un café, se informa con atención, trabaja con pasión y, en medio del ritmo vibrante de la ciudad, encuentra pequeños momentos para sí misma.

Esta narrativa urbana se refleja con fuerza en la icónica colección Monogram, que vuelve a consolidarse como el emblema visual de la temporada. Las monturas reinterpretan los diseños atemporales con un aire fresco y sofisticado, fusionando líneas audaces y detalles exquisitos que realzan la elegancia natural de cada modelo. Los toques distintivos —como el característico verde de la marca— infunden a cada pieza una identidad visual inconfundible y plenamente Lacoste.

Las gafas de sol de esta colección se distinguen por su frontal rectangular de inspiración contemporánea y su armazón metálico personalizado, visible a través de las varillas de acetato translúcido. El patrón Monogram, bien definido, se combina con el logotipo extendido y la icónica franja verde, reafirmando la esencia deportiva y elegante de la firma. Protagonista de la campaña en tono borgoña transparente, el modelo también está disponible en negro, marrón claro, carey y aguamarina translúcido.

El modelo óptico de inspiración mariposa destaca por su diseño depurado y femenino, confeccionado en metal ligero con el patrón Monogram grabado tanto en la cara interna como externa de las varillas. Los terminales en carey incorporan la franja verde característica de Lacoste, subrayando una vez más su identidad. Presentado en color berenjena para la campaña, este modelo también se ofrece en rosa claro luminoso, dorado y oro rosa.