Valencia, premio We’re Smart Future Award por su apuesta por la gastronomía sostenible

We’re Smart Green Guide, considerada la guía más prestigiosa del mundo dedicada a la cocina vegetal y sostenible, ha concedido a Valencia el We’re Smart Future Award por su impulso a la alimentación saludable, sostenible y de proximidad. El premio se lo ha entregado su fundador y CEO, Frank Fol, a la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones y presidenta de la Fundación Visit Valencia, Paula Llobet, en el marco de la Feria Gastrónoma. Este galardón pone en valor el trabajo que realiza la ciudad de Valencia para consolidarse como referente internacional de la gastronomía basada en el producto local, la innovación y la sostenibilidad y su posicionamiento como “Despensa del Mediterránea, promovido por la Fundación Visit Valencia.

Despensa del Mediterráneo en Gastrónoma 2025

Dentro de esta estrategia de posicionamiento, la Fundación Visit Valencia, ha participado por primera vez en la Feria Gastrónoma con un espacio propio, diseñado como un homenaje vivo a las tres despensas naturales de la ciudad: el mar, la huerta y los humedales, para mostrar por qué la ciudad de Valencia se ha convertido en una de las capitales gastronómicas más sostenibles y creativas de Europa. El stand ha ofrecido una programación continua que ha combinado tradición e innovación, invitando a descubrir y saborear la esencia culinaria valenciana en su estado más puro.

Durante los tres días de la Feria en este espacio se han programado actividades dirigidas tanto al público profesional como al aficionado, con el objetivo de difundir la cultura del producto de proximidad, la gastronomía saludable y el compromiso con el territorio.

La jornada del pasado lunes 27, estuvo dedicada al sector profesional, con showcookings y catas comentadas a cargo de chefs locales y productores valencianos. El programa incluyó degustaciones de vinos D.O. Valencia, talleres de coctelería del Café de las Horas, elaboraciones dulces de Pasqual + Sheila y demostraciones de cocina sostenible de Bajoqueta Bar y Félix Chaqués.

Mientras que el martes 28, la jornada de clausura estuvo dedicada a la formación y la cocina sostenible. Restaurantes como Portolito, Ampar (Palau de la Mar) o Gastrotrinquet mostraron cómo los productos 100 % valencianos —desde los tubérculos de la Tira de Contar hasta las castañas o el jabalí— han inspirado nuevas formas de entender el arroz y la tradición.

Una década de Gastrónoma y una noche para celebrar

Además, esta edición de Gastrónoma ha marca también el décimo aniversario del certamen. El edificio Veles e Vents acogió la Noche de la Gastronomía, un evento organizado por Valencia Premium con la colaboración de la Fundación Visit Valencia, en el marco del Valencia Culinary Festival.

Restaurantes con estrella Michelin y Soles Repsol —como El Poblet, Riff, Fierro, Casa Montaña, La Sucursal o Cal Paradís—, junto a la hospitalidad de The Westin, Las Arenas y Only You Valencia, presentaron sus creaciones en estaciones en vivo, acompañadas de música, coctelería de autor y un recorrido sensorial por la Despensa del Mediterráneo.

Fue sin duda una velada para celebrar el talento culinario valenciano, rendir homenaje al producto local y compartir, con profesionales y público, la pasión por una gastronomía que une sostenibilidad, creatividad y placer.