The St. Regis Residences: elegancia, calma y exclusividad en la Costa del Sol

A medio camino entre Marbella y Sotogrande, en el corazón de Finca Cortesin, emerge un nuevo icono de elegancia y sofisticación que redefine el lujo residencial en Europa: The St. Regis Residences, Casares, Costa del Sol.

Un proyecto extraordinario fruto de la alianza entre Caledonian —firma española referente en el desarrollo de propiedades inteligentes, sostenibles y de calidad excepcional— y Marriott International, que marca el debut de la primera propiedad residencial independiente de la marca en España.

Apenas cuatro meses después de su lanzamiento comercial, esta joya arquitectónica diseñada por el prestigioso estudio brasileño Studio MK27, liderado por Marcio Kogan, ya ha alcanzado un hito revelador: 15 de las 26 residencias de la Fase 1 han sido reservadas sobre plano (desde el 19 de junio), con un precio medio en torno a los 4 millones de euros. El éxito ha sido tal que la segunda fase se ha adelantado a su lanzamiento previsto.

Una confirmación rotunda de que el concepto branded residences no solo ha llegado para quedarse, sino que representa el nuevo estándar de exclusividad residencial: la fusión perfecta entre excelencia constructiva y hospitalidad de lujo.

El estilo de vida de la élite global

Más que un hogar, The St. Regis Residences representa un estilo de vida.

Cada una de las 46 viviendas —de entre 300 y 750 m²— ha sido concebida como un refugio de privacidad, serenidad y belleza natural. Desde áticos con piscinas privadas hasta residencias en planta baja con jardines paisajísticos firmados por Isabel Duprat, pasando por apartamentos con tecnología domótica de última generación, todas comparten vistas infinitas al Mediterráneo y al golf de Finca Cortesin.

Los interiores, diseñados con materiales nobles como madera de roble, hormigón visto, latón y piedra natural, reflejan un equilibrio exquisito entre modernidad y calidez.

“Finca Cortesin comparte esa discreción, belleza natural y exclusividad que definen lugares como Cap Ferrat, Palmilla o los Hamptons. Todos ellos ofrecen la misma promesa: desconectar del mundo sin renunciar a nada”, explica Enrique López, director de Ventas y Marketing de Caledonian.

Vivir bajo el sello de St. Regis significa acceder a un universo de privilegios.

Los propietarios disfrutan del estatus Marriott Bonvoy Platinum Elite y del legendario “Signature Butler Service”, que convierte cualquier deseo en realidad: desde clases privadas con un profesor de francés o chino hasta la organización de cenas exclusivas con chefs con estrella Michelin o la entrega de alta joyería personalizada directamente en casa.

“El estilo de vida que ofrecemos redefine el concepto de lujo residencial en Europa: vivir rodeado del servicio de un hotel de cinco estrellas, pero con la intimidad de tu propio hogar”, añade Enrique López.

Un santuario entre el mar y el golf

El conjunto se articula en torno a un Club House de más de 1.250 m² dedicado al bienestar y la vida social: spa con sauna y baño turco, salas de masajes, vinoteca, biblioteca, zona de coworking, cine, gimnasio, estudios de yoga y pilates, piscinas interior y exterior, y salones para eventos privados.

Un auténtico santuario de bienestar concebido para disfrutar sin salir de casa, con la calidez de la mejor estancia hotelera, pero en una residencia privada.

La sostenibilidad es otro de los pilares del proyecto: paneles solares, sistemas de ventilación ultraeficientes, techo frío, suelo radiante, palillería de madera con durabilidad certificada de 50 años y bombas de calor de alta eficiencia. Todo pensado para garantizar un confort inteligente y responsable, sin renunciar a la estética ni al lujo.

“Cada proyecto de Caledonian nace del respeto al entorno. La arquitectura no se impone: emerge del paisaje. En Casares, las amplias terrazas diluyen los límites entre interior y exterior, integrando la luz y el mar en una experiencia de continuidad”, señala Marcio Kogan, arquitecto del proyecto.

Ubicado en Finca Cortesin, uno de los enclaves más prestigiosos del sur de Europa, el complejo comparte escenario con uno de los mejores campos de golf del continente, anfitrión de la Solheim Cup 2023 y dos ediciones de la Volvo World Match Play Championship. Diseñado por Cabell B. Robinson y con greens firmados por Jack Nicklaus, el campo ofrece un recorrido de 18 hoyos con vistas al Mediterráneo y un entorno de serenidad inigualable.

A su alrededor, la oferta se completa con hoteles de cinco estrellas, beach clubs, restaurantes de alta gastronomía, boutiques exclusivas y puertos deportivos. Entre ellos destaca la Longevity Clinic Lanserhof, referente internacional en bienestar de lujo. Todo ello convierte a Casares en un oasis residencial de paz, belleza y distinción.

Las residencias más deseadas del sur de Europa

La Costa del Sol se prepara para recibir nuevos desarrollos de branded residences en los próximos años, pero solo una ostenta el privilegio de ser la primera residencia independiente de St. Regis en España.

La Fase 1 del proyecto, cuya finalización está prevista para 2027, ya ha atraído a compradores internacionales de alto perfil: familias con legado, emprendedores globales y coleccionistas de experiencias únicas que ven en Casares un nuevo paradigma del lujo residencial.

Caledonian no solo ha creado residencias: ha creado un legado atemporal, un lugar donde la arquitectura respira, la luz se filtra y cada instante adquiere una nueva dimensión.