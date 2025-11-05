Albarada y 1925 Vermutería reinventan la gastronomía con vistas a Barcelona

Elevándose sobre la ciudad, donde el ritmo de Barcelona se ralentiza y el horizonte mediterráneo se abre de par en par, dos nuevos locales invitan a los comensales a saborear la ciudad desde una nueva perspectiva.

Albarada y 1925 Vermutería se encuentran uno al lado del otro, cada uno con su propia alma y estilo. Situados en el recién inaugurado Hotel METT, en el barrio del Tibidabo, estos espacios separados pero complementarios presentan sus propios menús individuales inspirados en el Mediterráneo.

Juntos, ofrecen una experiencia gastronómica dinámica alejada de las calles de la ciudad: Albarada, un restaurante tranquilo, luminoso y equilibrado, y 1925 Vermutería, un animado refugio social que celebra la cultura del aperitivo y las tapas de Barcelona. Dos experiencias, dos ambientes, una ubicación impresionante.

Albarada: cocina mediterránea honesta con un auténtico alma local

Albarada es un santuario de calma con vistas al mar, un lugar para hacer una pausa y reconectar con la esencia de la cocina mediterránea. Su nombre, inspirado en «albor» (amanecer), evoca la sensación de la primera luz que baña la ciudad, símbolo de renovación y elegancia tranquila. Con un toque reflexivo, el equipo culinario de la marca ha transformado el entorno, infundiendo nueva energía al espacio gastronómico de este emblemático lugar.

El chef Rubén Briones dirige una carta basada en productos locales y de temporada. Aunque su inspiración proviene de todo el Mediterráneo, el guiño a los ingredientes y productos locales garantiza que se trate de un concepto orgulloso de sus raíces españolas.

Platos como la lubina salvaje con sofrito y salsa de puerros, el cordero cocinado a fuego lento con mojo de menta y el arroz con langosta a la parrilla reflejan su filosofía de sencillez y sinceridad. En un luminoso comedor con un olivo en el centro, Albarada invita a los comensales a quedarse, a comer despacio, a respirar profundamente y a redescubrir la belleza de una gastronomía refinada.

Aquí, la gastronomía y el paisaje se funden, ofreciendo un contrapunto sereno a la bulliciosa energía de la ciudad. El refugio perfecto tanto para los lugareños como para los turistas.

1925 Vermutería: bar de tapas y vermús

A pocos pasos, 1925 Vermutería ofrece un ritmo más animado, una celebración del espíritu social de Barcelona. Inspirada en la centenaria tradición vermutera de la ciudad, reimagina el aperitiu como un ritual contemporáneo de conexión. Con un equipo de experiencia internacional, lo mejor de la tradición catalana se combina con las tendencias cosmopolitas.

Su ambiente es acogedor, donde la luz de la tarde se filtra a través de las copas de vermut, los cócteles y las sangrías artesanales. La carta es un homenaje a los bares más queridos de Barcelona: gildas, croquetas de jamón ibérico, tortilla española, escalivada y bacalao con garbanzos, clásicos que invitan a compartir y conversar, perfectos para saciar el apetito mientras se saborea lentamente la copa perfecta.

En 1925 Vermutería, se invita a los clientes a reunirse y reconectar. Es el lugar ideal para disfrutar del «fer el vermut» a diario, con una preciosa barra y unas vistas extraordinarias.

Una vista compartida, dos experiencias únicas.

Ubicados dentro de METT Barcelona, un refugio histórico en las colinas del Tibidabo, ambos locales comparten un espectacular telón de fondo: unas vistas panorámicas de la ciudad y el mar. Este entorno elevado, alejado del ajetreo urbano, pero íntimamente conectado con su belleza, ofrece un respiro tranquilo con las mejores vistas de Barcelona, donde cada visita se convierte tanto en una escapada como en un regreso.

Albarada y 1925 Vermutería invitan a los huéspedes a experimentar Barcelona de una manera diferente: uno a través de la calma, otro a través de la conversación; juntos, una oda al alma mediterránea.