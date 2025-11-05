Vueling duplicará sus vuelos entre Barcelona y Estambul en verano de 2026

miércoles 05 de noviembre de 2025 , 09:15h

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, refuerza su apuesta por Estambul y operará 13 frecuencias semanales entre Barcelona y Estambul durante la temporada de verano de 2026, con una media de dos vuelos diarios.

La ruta se inauguró en octubre de 2024 con tres frecuencias semanales. En verano 2025 se reforzó con hasta 7 frecuencias a la semana. El próximo verano, Vueling ofrecerá 145.080 asientos, 65.000 plazas más que en 2025.

Este refuerzo consolida el papel estratégico de Barcelona-El Prat en la red de medio radio de Vueling, ampliando la conectividad con destinos clave. Vueling fue la primera aerolínea española en ofrecer la conexión directa Barcelona–Estambul.