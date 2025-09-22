Vueling pone a la venta los vuelos directos de la ruta entre Santiago de Compostela y Alicante

lunes 22 de septiembre de 2025 , 09:09h

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha puesto la venta los vuelos de la conexión directa entre Alicante y Santiago de Compostela, para viajar entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026. Esta ruta dispondrá de 2 frecuencias semanales, los jueves y los domingos.

El lanzamiento de esta ruta se enmarca en el crecimiento de Vueling en el Aeropuerto de Santiago de Compostela, donde ofrecerá este invierno un total de 578.000 plazas, un 15 % más que en 2024 y 76.700 asientos adicionales. Para dar respuesta al incremento de operativa durante la temporada alta de invierno, la compañía incorpora un avión adicional entre el 15 de diciembre y el 6 de enero, que operará definitivamente a partir de la temporada de verano de 2026. Este refuerzo permitirá incrementar frecuencias en rutas clave como Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla y Málaga, además de recuperar conexiones estratégicas como Zúrich.