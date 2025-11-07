publicidad
Gloria Oyarzábal, ganadora del premio de fotografía KBr de Fundación MAPFRE
Gloria Oyarzábal, ganadora del premio de fotografía KBr de Fundación MAPFRE

viernes 07 de noviembre de 2025, 08:00h

El premio tiene una dotación económica de 25.000 euros

La fotógrafa y artista visual española Gloria Oyarzábal ha resultado ganadora de la tercera edición del KBr Photo Award por su proyecto Appunti per un’Orestíade africana_una democracia en fatiga II. A través de este trabajo, la artista cuestiona la idea de «democracia» como un concepto universal y revisa críticamente el legado colonial, poniendo en evidencia la «fatiga» o el fracaso de este modelo en ciertos contextos.

El premio, fallado por unanimidad, reconoce la aportación del proyecto como investigación y reflexión poscolonial sobre los países africanos.

De los 430 proyectos recibidos, el jurado seleccionó como finalistas, junto al ganador, las propuestas de Juan Valbuena y Juan Brenner.

Además de la dotación económica, el reconocimiento incluye la producción y la organización de una exposición en el centro KBr Fundación MAPFRE (Barcelona) y en la sede de la Fundación en Madrid, que mostrará el resultado del proyecto y la edición de un libro.

GLORIA OYARZÁBAL

Gloria Oyarzábal (Londres, 1971) fotógrafa y artista visual española cuya obra investiga los legados del colonialismo y cómo estos condicionan la construcción de narrativas en torno a representación, identidad y poder, cuestionando la posición de la mujer en el centro de este entramado. Su trayectoria está marcada por su relación con el medio cinematográfico, los años que vivió en Bamako (Mali) y el proceso de reflexión interna en su práctica. Desarrolla sus investigaciones tanto en países del continente africano como Ghana, Nigeria y Tanzania, así como en instituciones coloniales europeas, consciente de las tensiones existentes en los discursos postcoloniales sobre imagen y archivo.

Appunti per un’Orestíade Africana_una democracia en fatiga II es un ejercicio de reescritura y (auto)cuestionamiento. Un ensayo que reflexiona sobre como descolonizar imagen y máquina, e imagina justicias diversas que no vengan de dioses ni datos, sino de la posibilidad de escuchar —en el ruido del sistema—otras formas de relatar, de ser comunidad y de decidir.

