Violeta Gil vuelve a la poesía con Andábamos maravillados

Tras su primer poemario, antes de que tiréis mis cosas (2019, Arrebato Libros), que también se hizo espectáculo con la artista acompañándose de Abraham Boba, y su primera novela, Llego con tres heridas (2022, Caballo de Troya), Violeta Gil, que ha desarrollado su trayectoria artística entre la literatura y el teatro, publica este mes de noviembre Andábamos maravillados (Arrebato Libros), un título extraído de versos de la poeta Ingebor Bachmann. “Andábamos maravillados, nos quitamos la ropa vieja y nos pusimos la nueva. Absorbíamos fuerza de cada nuevo suelo y ya no contuvimos nunca más el aliento”, decía la creadora austríaca.

Y del papel, estos versos transitarán a la escena: la palabra cruda se podrá escuchar, de voz de la propia Violeta, en Andábamos maravillados los días 26 y 27 de noviembre en la Sala Negra de los Teatros de Canal, en el marco del 43º Festival de Otoño. Y se escucharán con la música de Marcos Nadie (nombre artístico del actor Marcos Úbeda), con quien la artista ya había coincidido en el montaje de Así hablábamos, que la compañía en la que ha militado la escritora durante dos décadas, La tristura, creó a partir del universo de Carmen Martín Gaite, y se estrenó en 2024 en el Centro Dramático Nacional. Marcos fue entonces parte del elenco y compuso algunas piezas musicales.

Juntos, en Adábamos maravillados, Violeta y Marcos darán vida a un espectáculo que será un concierto, será una conversación sobre el amor entre personas de dos generaciones que son cercanas, pero también muy distintas entre sí. Y también será una celebración, una pregunta, un baile, será confesión. Un trabajo a través del cual Violeta regresa a aquello que le provocó el interés por la literatura en primer lugar. Y con la voluntad de atender a un deseo antiguo y con un amor por las palabras y su belleza, han surgido estos nuevos textos, que al mismo tiempo hablan del mundo en que vivimos y nos cuestionan, nos atragantan y tratan de movernos. Se puede ser político hablando de flores, como decía Hanif Abdurraqib, y así en este espectáculo se atenderá a un momento sensible y consciente. Se compartirá un tiempo y un espacio para pensar juntas en cómo seguir viviendo, humanamente, intensamente, amablemente.