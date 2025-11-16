Navidad musical en la Casa de las Artes con un ciclo inspirado en Viena

domingo 16 de noviembre de 2025 , 08:45h

Este diciembre, un ciclo de conciertos inspirados en el concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena, acompañados de un delicioso brunch navideño llenan de música y belleza el Barrio de las Letras

Esta Navidad, Casa de las Artes Meliá Collection invita a vivir una experiencia donde la música y la gastronomía y se entrelazan con la elegancia y la emoción en pleno Barrio de las Letras, corazón cultural de Madrid. Inspirados en el legendario Concierto de Año Nuevo de Viena, Casa de las Artes presenta por primera vez un ciclo de recitales en directo con los emblemáticos valses y polkas de la Familia Strauss.

Basado en el esplendor artístico del pasado y las nuevas voces creativas del presente, el hotel celebra unas fiestas en las que el arte se convierte en el lenguaje universal de la Navidad. Los conciertos, interpretados por una orquesta de 25 músicos bajo la dirección del maestro José María Druet, violinista y director de orquesta español, reconocido por su labor al frente de la Orquesta Concertante de Madrid y por su enfoque innovador que combina la música clásica con repertorios contemporáneos, invitan a vivir una experiencia musical llena de emoción y elegancia.

Se llevarán a cabo en el restaurante Maché, alma gastronómica del hotel, los domingos 7, 14 y 21 de diciembre de 12:00 a 14:30 horas—, transformando el espacio en un escenario vibrante donde la música y la emoción se funden en un homenaje a la belleza compartida.

La experiencia se completa con un brunch navideño de autor, diseñado especialmente para esta cita por el equipo culinario de Maché. El menú, que empieza a las 12.30 horas, incluye propuestas como jamón ibérico cortado al momento, ostras y mejillones cocidos, y principales a elegir entre huevos benedictinos con pastrami, Beef Wellington, arroz meloso de setas y boletus, pularda glaseada rellena de frutas secas o salmón a la meunière con espárragos trigueros. Cada creación celebra el arte de recibir y el placer de compartir, evocando los sabores y aromas más característicos de la Navidad con el estilo contemporáneo y refinado que distingue a la casa.

Con esta propuesta, Casa de las Artes invita a celebrar la Navidad desde la emoción, la belleza y el arte compartido: una cita imprescindible para quienes buscan disfrutar de estas fechas de un modo sofisticado y memorable, en el corazón más cultural de Madrid.

Casa de las Artes, el hogar de la inspiración en el barrio más cultural de la capital

Ubicado en el histórico Barrio de las Letras, Casa de las Artes es mucho más que un hotel: es un homenaje contemporáneo a las bellas artes y a la hospitalidad como forma de expresión. Concebido como un punto de encuentro entre el esplendor cultural del Siglo de Oro español y las nuevas voces creativas del presente, el hotel convierte cada estancia, cada plato y cada evento en una manifestación artística. En este contexto, la programación navideña de 2025 se erige como un símbolo de esa unión entre tradición y modernidad, ofreciendo a madrileños y visitantes una experiencia sensorial, elegante y profundamente inspiradora.