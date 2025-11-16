El Zenith G.F.J., ganador del Premio de Cronometría en el GPHG 2025

domingo 16 de noviembre de 2025 , 08:30h

ZENITH ha recibido el Premio de Cronometría en el 25º Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) por el reloj G.F.J: una creación que refleja la dedicación constante de la Manufactura a la precisión y su histórica contribución al arte de la cronometría.

Desde su fundación en 1865, ZENITH ha situado la cronometría en el centro de su identidad, obteniendo un récord de 2.333 premios en competiciones de observatorio. El G.F.J., nombrado en honor al fundador de ZENITH, Georges Favre-Jacot, prolonga este legado con un equilibrio refinado entre historia y visión contemporánea. En su corazón late el Calibre 135, el movimiento más premiado en la historia de los ensayos de cronómetro, un mecanismo legendario que definió la edad de oro de la relojería de precisión.

Reimaginado con motivo del 160º Aniversario de ZENITH, el Calibre 135 se abordó como un diálogo entre generaciones. Si bien se ha mantenido fiel al espíritu del original, ha sido rediseñado cuidadosamente para cumplir los estándares más elevados de precisión contemporánea. Cada elemento se perfeccionó con intención clara: desde el volante sobredimensionado y la espiral Breguet hasta el mecanismo de parada del segundero y la reserva de marcha ampliada a 72 horas, garantizando que el movimiento siga encarnando su legado como referencia absoluta en exactitud. Oficialmente certificado por el COSC, refleja la armonía duradera entre maestría técnica y sensibilidad artística que define a ZENITH.

Alojado en una caja de 39 mm en platino, el G.F.J. combina excelencia técnica y elegancia atemporal. Su esfera de lapislázuli profundo, con inclusiones doradas naturales que evocan un cielo estrellado, está enmarcada por un motivo guilloché tipo “ladrillo” inspirado en la fachada de la Manufactura en Le Locle: un sutil homenaje al lugar donde nació la propia noción de precisión.

“Pocos movimientos en la historia de la relojería han definido la precisión como el Calibre 135. Al reinterpretar este calibre legendario, nuestros equipos abordaron cada detalle con el máximo respeto por su espíritu original. Recibir el Premio de Cronometría es un reconocimiento profundamente significativo tanto para nuestro patrimonio como para nuestro compromiso duradero con los valores que han guiado a ZENITH durante más de 160 años.” — Benoît de Clerck, CEO de ZENITH Watches

Establecido en 2001, el GPHG celebra las mejores creaciones relojeras del año y promueve la excelencia de la relojería suiza. Con frecuencia considerado los “Óscar® de la Relojería”, la 25ª edición de la ceremonia tuvo lugar en el Bâtiment des Forces Motrices de Ginebra, reuniendo a las principales figuras del sector, a la prensa internacional y a coleccionistas para celebrar el arte y la innovación que definen la alta relojería.

Con este reconocimiento, ZENITH honra su pasado mientras avanza con propósito y humildad, manteniéndose fiel a su ideal fundacional: crear el reloj perfecto.