Taiwán busca atraer visitantes en Londres

martes 18 de noviembre de 2025 , 09:00h

“Light Up London”: Taiwán ilumina la capital británica con cultura, viajes y tradición

El Old Spitalfields Market de Londres, uno de los mercados más antiguos y vibrantes de la ciudad, se transformó los días 15 y 16 de noviembre en un escenario dedicado a los colores, sabores y experiencias de Taiwán. Bajo el nombre “Light Up London” (Ilumina Londres), Taiwan Tourism y EVA Air presentaron un espacio promocional pensado para acercar al público británico a la energía creativa y hospitalaria de la isla.

Durante dos días, visitantes locales y turistas que paseaban por este histórico mercado de más de 400 años pudieron sumergirse en una muestra que combinó tradición y modernidad: instalaciones inspiradas en festivales taiwaneses, zonas fotográficas que evocaban los paisajes naturales de la isla, degustaciones gastronómicas y experiencias interactivas pensadas para despertar la curiosidad por el destino. EVA Air, una de las aerolíneas más reconocidas de Asia, presentó además sus opciones de conexión entre Londres y Taipéi, destacando la comodidad de sus rutas y servicios.

El evento sirvió como una invitación abierta a redescubrir Taiwán: un país que combina templos centenarios con ciudades vibrantes, rutas de montaña espectaculares, mercados nocturnos que son un festival sensorial y una cultura que valora profundamente la hospitalidad. “Light Up London” propuso justamente eso: iluminar la imaginación de futuros viajeros y mostrar por qué la isla se ha consolidado como uno de los destinos más interesantes de Asia para quienes buscan equilibrio entre naturaleza, gastronomía, cultura y modernidad.