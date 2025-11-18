La segunda edición del Altitude Film Fest de TAP AIR Portugal aterrizó en Madrid

martes 18 de noviembre de 2025 , 10:00h

Una presentación con alma portuguesa en el corazón de Madrid

La semana pasada la segunda edición del Festival de Cine de TAP AIR aterrizó en Madrid con la proyección de los dos cortos ganadores en el Cine Yelmo Palafox.

El encuentro contó con una breve presentación de la mano de Paloma Utrera, Market Manager Spain de TAP, que además de exponer algunas de las novedades relativas a la red de conexiones, los servicios y los productos de la aerolínea, subrayó la firme apuesta de TAP por ofrecer lo mejor del país luso a bordo de sus aviones y apoyar la excelencia del talento local, haciendo gala de la portugalidad que tanto caracteriza a la compañía.

“Con este proyecto, hemos querido mostrar cómo la creatividad portuguesa está llegando al mundo”, declaró Paloma Utrera, añadiendo que “los cortos seleccionados capturan la esencia de Portugal y el espíritu de la aerolínea, mostrando cómo pueden convivir la tradición y la modernidad”.

El acto también contó con una introducción de María Vale, directora de Visit Portugal en España, y la proyección de un video del destino, destacando tanto la belleza y costumbres del país como su oferta gastronómica ante un público conformado por agentes del sector turístico, socios estratégicos, prensa especializada y blogueros de viajes entre los que se encontraba INOUT VIAJES.

LOS GANADORES HAN SIDO MÃE Y ENTRE A TERRA E O CÉU

TAP Air Portugal ya había anuncido a los ganadores de la segunda edición del Altitude Film Fest, el Festival de Cine impulsado por la aerolínea a bordo de sus aviones hace unos días. La ceremonia de entrega de premios fue celebrada en el Centro de Arte Moderna Gulbenkian, en Lisboa.

Los cortometrajes presentados al certamen se proyectaron en los vuelos de la compañía durante todo el mes de octubre, siendo votados tanto por los pasajeros como por un jurado internacional formado por Rui Pedro Tendinha, Sónia Balacó, Paul Visser, João Antero y Elisabete Mendes.

Alrededor de 30.000 pasajeros vieron las 10 películas finalistas —cinco en la categoría de ficción y cinco en la categoría de documental—, eligiendo a las siguientes como ganadoras del Altitude Film Fest 2025:

• Mejor película de ficción: Mãe - Directora: Carla Miranda

• Mejor documental: Entre a Terra e o Céu– Director: Luís Dalvan

Tras visionar y analizar cuidadosamente todas las candidaturas, el jurado del Festival seleccionó a cinco finalistas para cada categoría. Los ganadores se eligieron en dos fases: el 40% de la puntuación final fue otorgada por el jurado, compuesto por expertos de la industria cinematográfica, y el 60% restante se determinó mediante los votos emitidos por los pasajeros que viajaban en vuelos de TAP con sistema de entretenimiento a bordo.

Mário Cruz, director comercial y de ingresos de TAP Air Portugal, inauguró el evento, afirmando que éste “demuestra la importancia del compromiso de la aerolínea con la cultura portuguesa. Sabemos que nuestros pasajeros se sienten como si estuviesen en Portugal nada más subir a nuestros aviones, y con el Altitude Film Fest queremos llevar las ideas, la historia y la cultura local por todo el mundo. Estas películas se centran en la identidad lusa y celebran el talento, la cultura y el séptimo arte en Portugal. Queremos que el Altitude Film Fest añada valor a la experiencia TAP y a la cultura del país, y que lleve el cine portugués a lo más alto”.

Las películas galardonadas con los premios a la Mejor película de ficción y al Mejor documental recibieron una beca de viaje valorada en 1.500 euros cada una. Los trofeos entregados a los ganadores, diseñados por el escultor ZÉVI, consistían en esculturas fabricadas a partir de piezas recicladas del avión TAP A321, lo que les confería un valor simbólico único y original. Las 10 películas finalistas se proyectarán en los sistemas de entretenimiento a bordo de los aviones de largo recorrido de TAP hasta finales de septiembre del próximo año.