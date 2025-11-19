publicidad
El Restaurante Fellina propone cenas navideñas con sabor italiano
Llega la temporada de brindis y reencuentros, y el Restaurante Fellina propone disfrutar las noches navideñas con sabor italiano, buen ambiente y una propuesta gastronómica pensada para compartir. Sus dos espacios en Chamberí y Arturo Soria (Madrid), pertenecientes al Grupo Le Cocó, se preparan para acoger las cenas más especiales del año, diseñadas como una experiencia cálida y festiva con el toque propio de la casa.

Los menús de Navidad de Fellina reúnen platos elaborados con productos de temporada y una cuidada presentación. Entre las propuestas destacan el ossobuco sin hueso a baja temperatura con polenta y espárragos verdes, el sorrentino de pularda con salsa vizcaína y crema de parmesano o ravioli de pato con salsa de pera, melocotón y piñones. Los entrantes invitan a abrir el apetito: La ensalada de calabaza asada y gorgonzola o la burrata con helado de albahaca y lima, acompañada de tartar de tomate y polvo de aceitunas. El cierre llega con clásicos de siempre, como el panettone Fellina, imprescindible en cualquier celebración navideña a la italiana.

El ambiente acompaña: Fellina respira Italia con espacios amplios y versátiles y un interiorismo acogedor y contemporáneo que invita a quedarse. Terrazas interiores con encanto y rincones reservados para grupos más reducidos, todo pensado para celebrar con comodidad y estilo las noches navideñas.

En Fellina Chamberí, la noche puede continuar en Anónimo Club, un espacio “clandestino” bajo el restaurante, inspirado en la estética milanesa, con coctelería de autor y música en directo, al que solo se accede con contraseña. El broche perfecto para dejar que la noche continúe en buena compañía.

