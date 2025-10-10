Bewis de la Rosa cierra su gira AMOR MÁS QUE NUNCA + PUCHERO DE RECENA …

viernes 10 de octubre de 2025 , 08:08h

… después de tres años intensos repletos de conciertos, 134 concretamente, una buena cosecha para esta artista independiente que ha sembrado nuevas maneras de hacer música, llevando a cada plaza su cucharón y regando a los espectadores de amor con su botijo en la mano.

El Zafarrancho y el Pogo manchego han inundado cada rincón de España de alegría y consciencia, de recuerdo y valores, de autosuficiencia y transformación; acercándose también a Francia, Italia y Hungría.

Después de esta tremenda acogida por parte de programadores y público en su tierra, Bewis de la Rosa dará sus últimos coletazos de Amor más que nunca en México el próximo noviembre. Pasará por CDMX y Oaxaca, pisando por primera vez el Centro Cultural de España en México el 15 de noviembre, e irá desvelando el resto de fechas y lugares en sus redes sociales.

Ahora toca descansar de la gira, agradecer la abundante cosecha y terminar de cocinar la nueva receta que Bewis de la Rosa tiene entre manos y corazón, porque aunque sea a fuego lento, la cocina nunca para. Hará un preestreno de sus nuevas canciones y directo en la Fira Mediterrània de Manresa, enfocado a público profesional, el próximo 10 de octubre de 2025 a las 20:30h en el Teatre Conservatori. Para escuchar sus canciones y disfrutar en totalidad del nuevo álbum, y de la nueva puerta que abrirá, el público general tendrá que esperar a 2026.