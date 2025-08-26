publicidad
La nueva chaqueta náutica de Helly Hansen para invierno
La nueva chaqueta náutica de Helly Hansen para invierno

martes 26 de agosto de 2025, 09:10h

Con aislamiento de forro polar Polartec® y tecnología H2Flow™, la nueva Ægir H2Flow™ Midlayer Sailing Jacket de Helly Hansen para hombre está diseñada para navegar con total confort los meses de invierno. Se trata de una capa intermedia de membrana, ligera, cálida, impermeable y transpirable, que cuenta con la tecnología de vanguardia HELLY TECH® Professional.

Precisamente, la membrana creada con HELLY TECH® Professional resguarda del viento y mantiene seco; mientras que la combinación de aislamiento en forro polar Polartec® y tecnología H2Flow™ evita pasar frio en alta mar y facilita la ventilación.

En cuanto al diseño, la Ægir H2Flow™ Midlayer Sailing Jacket cuenta con mangas raglán, puños ajustables y costuras mínimas para garantizar una total libertad de movimientos. Para un mayor confort en invierno, incorpora un cuello de gran protección y bolsillos calientamanos realizados con material reciclado.

