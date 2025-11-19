publicidad
Elisabetta Franchi viste a Nieves Álvarez en los Premios Woman
Madrid fue el escenario elegido para celebrar una nueva edición de los prestigiosos Premios Woman Madame Figaro 2025, en una gala que reunió a destacadas personalidades del mundo de la cultura, la moda y la sociedad. Entre ellas, brilló con luz propia Nieves Álvarez, quien ejerció de maestra de ceremonias con la elegancia y sofisticación que la caracterizan.

Para la ocasión, la modelo y presentadora apostó por un espectacular diseño de la firma italiana Elisabetta Franchi. Se trató de un sofisticado vestido largo en terciopelo negro, con un juego de transparencias estratégicamente ubicadas en la parte superior, que aportaban un toque de sensualidad sin perder la sobriedad. El vestido, de líneas depuradas y corte impecable, realzaba la silueta de Álvarez, confirmándola como uno de los grandes iconos de estilo de nuestro país.

Con este look, Nieves Álvarez volvió a demostrar su talento para combinar la máxima elegancia con un punto de audacia, confiando nuevamente en Elisabetta Franchi, una casa de moda que comparte con ella la pasión por la feminidad contemporánea y el glamour eterno.

