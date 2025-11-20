El Museo del Prado expondrá un Murillo robado en 1897 que se exhibía en Francia

jueves 20 de noviembre de 2025 , 08:15h

Se trata del boceto de mano de Murillo para el cuadro Santa Ana dando una lección a la Virgen que provenía de la colección de Isabel de Farnesio, fue sustraído en el Prado a finales del XIX y ahora estaba expuesto en Pau.

Durante una misión de inventario dirigida por el Museo del Louvre en el Museo de Pau en 2024 (operación obligatoria cada 10 años desde la aprobación de una norma que obliga a catalogar todas las obras) uno de los técnicos encargados consideró la posibilidad de que correspondiera al autor sevillano.

El cuadro llega como cesión temporal por diez años a la espera de una norma que prepara el Gobierno francés para abordar este tipo de situaciones.

El Museo Nacional del Prado se ha coordinado con el Ministerio de Cultura para los trámites de traslado y préstamo, asumidos desde el Museo.