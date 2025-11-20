El nuevo reloj DEFY Extreme Lapis Lazuli de Zenith, una edición limitada de 50 piezas

jueves 20 de noviembre de 2025 , 08:45h

Como parte de sus celebraciones del 160º Aniversario, ZENITH continúa rindiendo homenaje a su rico legado a través de creaciones que combinan la belleza natural con la luminosidad técnica. El lapislázuli, con su azul celeste intenso, refleja a la perfección el tono característico de ZENITH, un símbolo de eternidad, precisión y búsqueda de la excelencia. La Manufactura presenta ahora una extraordinaria expresión de su cronógrafo más atrevido y tecnológicamente avanzado: el DEFY Extreme Lapis Lazuli, creado en una edición limitada de 50 piezas.

El DEFY Extreme Lapis Lazuli de 45 mm, alojado en una sorprendente combinación de oro amarillo microgranallado y acero pulido, revela una cautivadora esfera esqueletizada elaborada con esta piedra azul celeste. Gracias a su profundidad translúcida, la esfera permite vislumbrar el innovador movimiento que alberga en su interior, una maravilla mecánica capaz de medir centésimas de segundo con absoluta precisión.

La atrevida arquitectura angular del DEFY Extreme adquiere una nueva expresión a través del contraste entre el acero pulido con acabado espejo y el cálido brillo mate del oro amarillo que adorna el bisel dodecagonal y los protectores de pulsador. Este juego de luz y textura acentúa la forma escultural del reloj, mientras que los tonos dorados se reflejan en las agujas, los índices horarios y la propia esfera de lapislázuli. Cada esfera es una obra de arte: su superficie azul intenso está salpicada de las resplandecientes inclusiones de pirita, lo que garantiza que nunca habrá dos piezas iguales. La escala exterior de centésimas de segundo, que completa la composición, es de color azul y crea una armonía cromática perfecta en toda la esfera.

En el corazón del DEFY Extreme Lapis Lazuli late el calibre El Primero 9004, una extraordinaria evolución del legendario cronógrafo de alta frecuencia de ZENITH. Sigue siendo el único cronógrafo mecánico en producción regular capaz de medir las centésimas de segundo. Este logro técnico es posible gracias a dos escapes independientes: uno funciona a 5 Hz (36 000 alt/h) para el cronometraje y el otro a unos asombrosos 50 Hz (360 000 alt/h) para el cronógrafo. Este último acciona la aguja central del cronógrafo para realizar una rotación completa de la esfera cada segundo, permitiendo una lectura perfecta del tiempo transcurrido hasta una centésima de segundo.

La esfera esqueletizada revela la arquitectura dinámica del movimiento, con el segundero del cronógrafo a las 6 horas, los minutos del cronógrafo a las 3 horas, un indicador de reserva de marcha a las 12 horas y un segundero pequeño a las 9 horas. A través del fondo de caja de zafiro, la vista continúa con la característica masa oscilante en forma de estrella con acabado satinado, un sello distintivo de la artesanía de ZENITH.

Fiel al espíritu versátil del DEFY Extreme, esta edición especial cuenta con un sistema de correas intercambiables que se manipula fácilmente mediante pulsadores en la parte trasera de la caja. Se ofrece con tres opciones: un brazalete de acero, una correa de caucho negro en relieve con cierre desplegable y una correa de velcro negro, que permite al usuario adaptar el reloj a la perfección tanto para actividades deportivas como para ocasiones sofisticadas.