ZENITH reinterpreta su icónico DEFY Skyline con un exclusivo tourbillon en oro rosa

Desde su lanzamiento en 2022, el ZENITH DEFY Skyline se ha consolidado como uno de los grandes iconos contemporáneos de la firma suiza. Con su arquitectura integrada, líneas atrevidas y una impecable ejecución técnica, esta colección ha sabido reinterpretar el espíritu vanguardista de ZENITH a través de múltiples versiones que exploran nuevas complicaciones y materiales.

Hoy, la Maison eleva aún más el listón con una pieza que combina artesanía, herencia y sofisticación: el nuevo DEFY Skyline Tourbillon, fabricado íntegramente en oro rosa. Su esfera, en un intenso tono rojo ladrillo, rinde homenaje a la histórica manufactura ZENITH en Le Locle, cuya fachada de ladrillos pintados en rojo y blanco se convierte aquí en una fuente de inspiración estética y simbólica.

La esencia de un clásico contemporáneo

Nacido como heredero moderno de la línea DEFY de 1969 —reconocida por su robustez y carácter vanguardista—, el DEFY Skyline representa la visión de ZENITH sobre el reloj urbano del siglo XXI: una fusión perfecta entre legado e innovación.

En esta nueva versión, las líneas facetadas del modelo adquieren un nuevo protagonismo gracias al resplandor cálido del oro rosa. La caja de 41 mm combina superficies satinadas y pulidas que acentúan su geometría arquitectónica. En la esfera, un motivo hipnótico de estrellas de cuatro puntas grabadas irradia desde la abertura del tourbillon, situada a las seis en punto. Las agujas, también en oro rosa y recubiertas con Super-LumiNova, garantizan una óptima legibilidad y armonizan con los tonos del conjunto.

En el corazón de esta creación late el calibre El Primero 3630, un movimiento automático de alta frecuencia (5 Hz / 36.000 alt/h), totalmente desarrollado y fabricado por ZENITH. Ofrece una reserva de marcha de 50 horas, mientras que su jaula de tourbillon, de tan solo 0,25 gramos, refleja la maestría de la marca en miniaturización y precisión. La decoración del movimiento presenta un moderno grabado láser 3D con motivo “Côtes de Genève” irradiando desde el tourbillon, acentuando su profundidad visual. Por primera vez en la colección, la masa oscilante también está elaborada en oro rosa, con forma de estrella abierta que permite admirar la belleza del calibre.

Un lujo versátil

El DEFY Skyline Tourbillon se presenta con un brazalete integrado de oro rosa, cuyos eslabones en forma de H se afinan desde la caja hasta el cierre desplegable, asegurando un confort excepcional. Además, incluye una correa de caucho rojo ladrillo, perfectamente combinada con el tono de la esfera. Gracias al sistema de cambio rápido de ZENITH, ambos estilos pueden intercambiarse sin necesidad de herramientas.

Disponibilidad exclusiva

El nuevo ZENITH DEFY Skyline Tourbillon en oro rosa está disponible exclusivamente en boutiques ZENITH —tanto físicas como online— y en una selección de distribuidores autorizados de todo el mundo.

Con esta pieza, ZENITH reafirma su capacidad para reinventar la tradición relojera suiza, elevando el arte del tiempo a nuevas alturas de elegancia y precisión.