La campaña de turismo ‘Te faltan calles’ recibe dos premios AMPE de Plata

jueves 20 de noviembre de 2025 , 09:00h

La campaña de promoción turística del Área Delegada de Turismo ‘Te faltan calles’ ha sido reconocida con dos premios AMPE de Plata en su 52ª edición en la categoría de Diarios y en la de Revistas.

Estos galardones, uno de los más prestigiosos del sector, los concede la Asociación de Medios Publicitarios de España (AMPE) y distinguen la creatividad, la eficacia y la calidad de las estrategias publicitarias a nivel nacional.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha señalado que “este reconocimiento confirma que Madrid está sabiendo comunicar un modelo turístico de calidad y respetuoso con la ciudad”. Durante la entrega de premios, Maíllo ha subrayado que ‘Te faltan calles’ apela a “la emoción del descubrimiento y refleja muy bien la visión de un turismo que invita a mirar Madrid con otros ojos”.

Los Premios AMPE 2025 han destacado el carácter innovador y emocional de esta campaña, que incorpora un enfoque narrativo centrado en el descubrimiento de la ciudad y en su diversidad de zonas turísticas, conectando tanto con los visitantes como con los vecinos. Una comunicación que nace de la estrategia municipal de descentralización y sostenibilidad del turismo, orientada a redistribuir los flujos turísticos y dar a conocer la singularidad y diversidad del destino.

Desde su lanzamiento en abril, ‘Te faltan calles’ ha promovido el descubrimiento de enclaves como Carabanchel, la Casa de Campo, Madrid Río, Usera o las quintas de los Molinos y Torre Arias. La campaña, que continuará hasta final de año y durante 2026, refuerza la visibilidad de aquellos espacios menos conocidos de la capital.

Realizada por la agencia Roman, ‘Te faltan calles’ ha estado presente en periódicos, revistas de viajes y suplementos especializados, además de en soportes exteriores de 12 ciudades de España: Barcelona, Sevilla, Granada, Málaga, Valladolid, Valencia, Alicante, Bilbao, Guipúzcoa, Zaragoza, Albacete y Murcia. También ha tenido visibilidad en el circuito de mupis digitales de la ciudad de Madrid, el portal oficial de turismo de la capital, esMADRID.com y la revista esMADRIDmagazine.

Concurso #tefaltancalles

Las redes oficiales de turismo de la ciudad de Madrid han sido otros de los canales de difusión de la campaña. Durante este mes de noviembre, se ha activado un concurso con el eslogan de la campaña en el perfil de Instagram (@visita_madrid), que invita a viajeros y a madrileños a compartir una imagen de su calle favorita de la ciudad con el hashtag #tefaltancalles. Las mejores instantáneas se seleccionarán para su publicación en el propio canal de Instagram y en esMADRIDmagazine.