Nuevos itinerarios de Costa Cruceros en 2026, entre el Japón más auténtico y las maravillas de Asia

Costa Cruceros sigue sorprendiendo con una oferta exclusiva y cada vez más amplia de viajes en Asia para 2026, especialmente con una inmersión completa en el Japón más auténtico. Tras anunciar destinos emblemáticos entre noviembre de 2025 y comienzos de 2026, la compañía amplía su portafolio con dos nuevos itinerarios de 11 días a bordo del Costa Serena, reafirmando su papel como referente en cruceros asiáticos.

El primer itinerario, con salida el 1 de junio de 2026, es un viaje entre pasado y futuro por tres países emblemáticos del Lejano Oriente: Corea del Sur, Japón y China. Tras partir de la vibrante Seúl (Incheon), el barco se dirige a Busan, ciudad costera donde los templos dominan el océano y los mercados de pescado narran la vida cotidiana coreana. El viaje continúa hacia el cautivador Japón... con escalas en Sasebo, enclavada entre colinas verdes y bahías tranquilas; Yatsushiro, conocida por sus castillos y artesanías locales; Kagoshima, el “Nápoles de Japón”, dominada por el volcán Sakurajima; y Nagasaki, símbolo de resiliencia e intercambio cultural. El viaje concluye con una noche en Shanghái, metrópolis futurista donde los rascacielos se reflejan en el Bund y los templos se ocultan entre la arquitectura de vanguardia.

El segundo itinerario, con salida el 7 de octubre de 2026, propone una experiencia inmersiva en el corazón de Japón, de sur a norte, revelando todas sus tonalidades. Desde Tokio (Yokohama), corazón palpitante del país y ciudad del futuro, el barco navega hacia Kobe, elegante ciudad portuaria a los pies del monte Rokko, donde los huéspedes disfrutarán de una noche a bordo. El crucero prosigue hacia Kochi, abierta al mar y famosa por sus mercados locales, y Kagoshima, célebre por sus onsen —los tradicionales baños termales japoneses— y la cocina de Kyushu. En Nagasaki, historia y espiritualidad se entrelazan en un paisaje único, mientras que una escala en Busan, Corea, completa la experiencia. La ruta continúa después hacia Kanazawa, el “Kioto del mar de Japón”, con sus jardines y barrios samurái, y concluye en Hokkaido (Hakodate), conocida por sus vistas nocturnas y su atmósfera atemporal. Un itinerario pensado para quienes buscan autenticidad, belleza y descubrimiento, en una temporada en la que Japón se viste con sus colores más vibrantes. Una oportunidad imperdible para dejarse seducir por un país que nunca deja de sorprender, todo ello con el confort y el estilo de Costa.

“Nuestra propuesta en Asia con Costa Serena para 2026 es realmente única en el panorama actual: una oportunidad exclusiva para descubrir las maravillas de Oriente, desde destinos icónicos hasta gemas menos conocidas. De Corea a Japón y el Sudeste Asiático, ofrecemos itinerarios que combinan autenticidad, encanto y comodidad, haciendo posibles experiencias extraordinarias gracias a nuestra fórmula ‘fly & cruise’, que permite llegar a Asia sin complicaciones. Además, tras su reciente renovación, Costa Serena presenta un aspecto aún más contemporáneo y vibrante, diseñado para ofrecer un viaje lleno de asombro, sello distintivo de Costa Cruceros”, declara Luigi Stefanelli, Vicepresidente Global de Ventas en Costa Cruceros.

A bordo, Costa Serena recibe a sus huéspedes con espacios espectaculares, nuevas experiencias gastronómicas y ambientes concebidos para inspirar asombro. Tras una profunda renovación, el barco se ha transformado en un auténtico escenario flotante, con áreas rediseñadas para una vivencia más inmersiva y actual: un nuevo food court con propuestas culinarias innovadoras, piscinas y lounges al aire libre renovados, además de camarotes y suites actualizados para mayor confort y elegancia. Completan la oferta nuevas zonas dedicadas al relax y al entretenimiento, pensadas para brindar momentos de bienestar y descubrimiento durante todo el trayecto.

La transformación del Costa Serena en un barco vibrante y contemporáneo se celebró el 12 de noviembre de 2025 con un crucero inaugural de 10 días entre Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Japón. Tras esta salida especial, el buque continuará operando en Asia durante todo 2026, alternando dos itinerarios de 14 días: uno entre Japón, Taiwán y Corea del Sur, y otro entre Vietnam, Tailandia, Singapur, Brunéi y Filipinas. Para quienes deseen una inmersión aún más profunda, ambos recorridos pueden combinarse en un crucero único de 28 días.

En octubre de 2026, Costa Serena será protagonista de un crucero Vuelta al Mundo verdaderamente excepcional. Con salida desde Tokio el 18 de octubre, esta travesía de 66 días recorrerá tres continentes —Asia, Oceanía y Sudamérica— visitando 15 países, 26 destinos y 14 islas de ensueño, antes de finalizar en Buenos Aires. Un itinerario épico para quienes sueñan con explorar el mundo con estilo.

Los cruceros de Costa Serena son fácilmente accesibles gracias a la fórmula fly & cruise, disponible desde las principales ciudades europeas, lo que aporta aún mayor comodidad a la experiencia de viaje.

Para culminar esta extraordinaria temporada asiática, y por primera vez en su historia, Costa Serena será también el hotel flotante oficial de un importante evento deportivo internacional que se celebrará en Japón en otoño. Amarrado en el puerto de Nagoya, el barco acogerá a atletas y delegaciones de todo el continente.