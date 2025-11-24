Navidad con sabor y encanto en el castillo de Brindos

lunes 24 de noviembre de 2025 , 10:15h

Entre lago y bosque, el castillo de Brindos, Relais & Châteaux en Anglet se ilumina con la llegada de las fiestas navideñas. Verdadero remanso de paz a orillas de un lago privado, esta joya arquitectónica de los años 1930, restaurada con elegancia, invita a vivir un diciembre mágico entre gastronomía, música y momentos en familia. Bajo la dirección del chef Hugo de La Barrière, la mesa del château celebra el terruño vasco con una propuesta culinaria refinada, mientras que los conciertos a la luz de las velas, cenas de gala y brunches festivos insuflan una dulce magia a este lugar excepcional.

Papá Noel en la Chocolatería y un concierto a la luz de las velas

Papá Noel hará una parada en la Chocolatería de Brindos para ofrecer un momento inolvidable a los más pequeños de la casa. Entre degustaciones dulces, sorpresas y animaciones, los niños vivirán una tarde encantada mientras los padres disfrutan del ambiente acogedor del salón de té. Un anticipo de la Navidad donde la gula se convierte en recuerdo los domingos 14 y 21 de diciembre por las tardes, de 16:00h a 18:00h.

Además, en la suave penumbra del Castillo, iluminada por cientos de velas, la cantante Julie Rouault, figura franco-vasca de voz envolvente, ofrecerá un concierto íntimo que mezcla emoción y poesía. Una experiencia sensorial única, entre llamas titilantes y melodías suspendidas, para inaugurar las fiestas en un ambiente sereno y lleno de belleza. Se puede acceder libremente con reserva el viernes 19 de diciembre a las 19:00h.

Agenda gastronómica para las celebraciones

Para Nochebuena, el chef Hugo de La Barrière presenta una cena excepcional a las 20:30h donde cada plato cuenta una historia de tradición y celebración: foie delicadamente ahumado, pescados nobles con notas yodadas, delicias de chocolate elaboradas en la casa... En definitiva, una sinfonía de sabores realzada por los maridajes elegidos por el sumiller del Castillo. La velada estará animada por los Pères Nobel, un trío musical festivo y cómplice, para un momento que combina elegancia, risas y convivencia.

Al día siguiente, para celebrar la Navidad el 25 de diciembre, la convivencia es la protagonista. Un brunch basado en un generoso y refinado buffet, acompañado de una copa de champán y una selección de platos festivos preparados con mimo. Ostras, foie gras, capón, dulces de pastelería y creaciones de chocolate invitan a relajarse y disfrutar. Todo ello en un ambiente cálido y musical, frente al lago de Brindos.

Más especial es la Nochevieja porque, cuando la medianoche se acerca a partir de las 20:00h, el Château de Brindos se transforma en un escenario brillante para una noche memorable. El programa incluye cena gastronómica en cinco tiempos, con erizos de mar, salmonete, langostinos y vieiras en un ballet de sabores; espectáculos en vivo durante toda la celebración, combinando elegancia y energía; así como DJ set hasta el amanecer para recibir 2026 con alegría y luz. El entorno, entre lago y luces, promete un ambiente a la vez chic y festivo, digno de las mejores veladas del País Vasco.

Para comenzar 2026 con elegancia, el 1 de enero a las 12:00h es el momento del brunch de Año Nuevo, que celebra la gastronomía y la abundancia. Entre dulces, platos salados y dos copas de champán, toca dejarse llevar por la serenidad del lago y los nuevos comienzos.

Un remanso de serenidad entre lago y océano

Miembro de la prestigiosa colección Relais & Châteaux, el château de Brindos encarna un arte de vivir marcado por el refinamiento y la autenticidad. Situado en Anglet, entre Biarritz y Bayona, alberga 29 habitaciones y suites, un restaurante gastronómico, un spa e incluso cabañas flotantes únicas en Europa, para vivir una experiencia única fuera de temporada. Rodeado de seis hectáreas de naturaleza, invita a la desconexión y al disfrute de los sentidos, en un entorno excepcional.