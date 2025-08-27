Nera Living, estilo de vida moderno que fomenta el bienestar y la comunidad

miércoles 27 de agosto de 2025 , 09:21h

"Vivir en un espacio bien diseñado puede tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida", explica Amagoia Eizaguirre, psicóloga experta en bienestar. Nera Living Atocha, la nueva propuesta de Greystar, ha abierto sus puertas con la filosofía de ofrecer un hogar que inspire a vivir mejor. Ubicado en Méndez Álvaro, el edificio cuenta con 455 apartamentos – estudios y viviendas de 1 y 2 habitaciones, amuebladas o sin amueblar–, además de amplias zonas comunes como coworking, gimnasio, piscina, pet spa, sala de juegos o sky lounge, diseñadas para promover el equilibrio entre trabajo, descanso y ocio.

Bajo el lema "Rent a Premium Life", Nera Living no solo redefine la experiencia de vivir en alquiler, sino que lo hace con un enfoque innovador: adaptarse a las necesidades de los residentes. "Hemos trabajado para ofrecer diferentes tipos de viviendas, zonas comunes y servicios. Una diversidad que refleja la adaptabilidad de la comunidad y sus posibilidades para las diferentes necesidades que existen hoy en día; en definitiva, 'alquilar un estilo de vida'", explica Marino Laso, Senior Marketing Manager de Greystar.

Vivir en Nera Living es borrar todas las preocupaciones que conlleva alquilar una vivienda tradicional, contar con todas las comodidades. Desde gestiones a servicios incluidos como wifi, personal disponible 24/7, recepción, seguridad y mantenimiento; así como parking y trastero. Además, los residentes pueden convivir con sus mascotas y disfrutar de un amplio programa de actividades que fomenta la comunidad y el bienestar.

Nera Living Atocha fusiona diseño y funcionalidad, cuidando cada detalle para crear un ambiente que invita a la calma, incluso en medio del ritmo acelerado de la ciudad. "El hogar debe ser más que un lugar para dormir. Espacios bien organizados reducen el estrés y mejoran nuestro bienestar, promueve la tranquilidad”, afirma Amagoia Eizaguirre. Quien, además, destaca cómo Nera Living, además de seguir las tendencias actuales, fomenta hábitos saludables y la facilidad de adaptación a cada etapa de la vida: “vivir en un lugar que evoluciona con nosotros nos da libertad para adaptarnos a cualquier etapa, sin importar los cambios que vengan. Además, contar con zonas como el gimnasio o un espacio para desconectar y socializar son esenciales para equilibrar trabajo y descanso. Tenerlo cerca facilita crear rutinas beneficiosas".

En esta misma línea, Maxi Iglesias, embajador de Nera Living, recalca: " Esa combinación entre calma, bienestar y desconexión es justo lo que hace especial a Nera Living. Hoy valoramos mucho más los espacios que nos permiten vivir cómodos, con todo a nuestro alcance y conectar con quienes nos rodean. Te da la posibilidad de parar un momento, respirar y reconectar contigo, incluso en medio del ritmo de la ciudad. Me parece una forma muy actual de entender el hogar".