Air Europa y Air Europa Express participan en la cuarta edición de The Aviation Challenge

jueves 13 de noviembre de 2025 , 09:00h

Por cuarto año consecutivo, Air Europa, junto a Air Europa Express, se ha sumado al reto global de la alianza SkyTeam “The Aviation Challenge” (TAC) para contribuir a generar un impacto medible que propicie un futuro más sostenible para la industria de la aviación. Las dos compañías han participado en esta iniciativa con sendos vuelos en los que se aplicaron diversas mejoras destinadas a hacer más eficiente la operativa, contribuyendo con ello a desarrollar un sector más sostenible. Air Europa Express unió Madrid y Las Palmas el pasado 29 de septiembre con un vuelo optimizado para reducir las emisiones y el impacto medioambiental, mientras que el 22 de octubre Air Europa operó su conexión entre la capital española y Sao Paulo aplicando avances similares a bordo de un Boeing 787 Dreamliner, el avión más avanzado y eficiente de su categoría.

En ambos casos, las aeronaves incluyeron en sus depósitos combustible sostenible para aviación (SAF) y se calculó la ruta más eficiente para reducir al máximo las emisiones en vuelo. A bordo, se utilizaron recipientes reutilizables en lugar de envoltorios plásticos, facilitando a cada pasajero un vaso para múltiples usos, aplicando en todo momento la segregación de residuos para garantizar su correcto tratamiento. Para evitar el empleo de medios de transporte convencionales, las tripulaciones, que recibieron formación sobre sostenibilidad, contaron con una oficina situada estratégicamente para facilitar su acceso a bordo a pie, mientras que, en tierra, las operaciones de remolque y transporte de equipajes se llevaron a cabo con vehículos eléctricos de Groundforce, la compañía de handling de Globalia.

En el caso del vuelo de Air Europa Express, que operó un Boeing 737, se aplicó un proceso para configurar una tripulación paritaria, mientras que en la ruta a Brasil se distribuyeron kits de amenities fabricados con materiales de avión reciclados y se facilitó la aplicación del nuevo programa de emisiones de la compañía. Dicho programa proporciona a los pasajeros información sobre el impacto de las emisiones generadas al volar y ofrece a los clientes la oportunidad de apoyar proyectos certificados mediante la compra de créditos de carbono.

The Aviation Challenge

TAC es una iniciativa global diseñada para ayudar a acelerar la innovación sostenible y el aprendizaje compartido en la industria de la aviación a través de una competencia amistosa y un impacto medible. En su cuarto año, se ha convertido en una plataforma para la acción en el mundo real, que en esta edición ha reunido a 23 aerolíneas (algunas ajenas a la alianza SkyTeam) para probar, implementar y ampliar soluciones sostenibles en las operaciones de vuelo y en tierra. Todas ellas han buscado llevar a cabo los vuelos más sostenibles posibles, al tiempo que abordaban áreas clave como la reducción de emisiones, la eficiencia del combustible y la gestión de residuos.

El verdadero objetivo de TAC va más allá de la competición y del rendimiento operativo: este proyecto trata de generar soluciones escalables que puedan implementarse en todo el sector para ayudar a crear un futuro más responsable y resiliente para los viajes aéreos globales y el mundo que conecta con ellos.