Air Europa recibe el galardón de aerolínea cuatro estrellas en la categoría de grandes compañías

martes 16 de septiembre de 2025 , 09:10h

Por tercer año consecutivo, Air Europa ha vuelto a ser reconocida con el galardón de aerolínea de cuatro estrellas en la categoría de grandes compañías, otorgado por el prestigioso programa de certificación de APEX (Airline Passenger Experience Association) y entregado durante la gala celebrada en Long Beach, California, dentro del marco de la APEX/IFSA Global Expo. La compañía obtiene así el premio “2026 Four Star Major Airline” que le permitirá acreditar, a lo largo del próximo año, sus altos niveles de servicio y atención al cliente, tanto en tierra como a bordo de sus aeronaves.

Esta distinción, que Air Europa lucirá de nuevo en 2026, identifica a aquellas empresas del sector que se distinguen por sus elevados estándares de calidad, tanto en el diseño y prestación de sus servicios como en el desempeño de su personal, a bordo de sus aviones y en los aeropuertos. Lo que hace únicos a los premios APEX es el hecho de que se trata de los únicos galardones que se otorgan a nivel mundial a aerolíneas basados exclusivamente en las opiniones y comentarios neutrales de terceros.

Este premio, que Air Europa obtiene por cuarta vez en su trayectoria, se concede atendiendo a una estricta metodología de análisis que evalúa las opiniones aportadas por los pasajeros de cerca de 600 compañías aéreas de todo el mundo, a partir de su experiencia utilizando una escala de cinco estrellas. Los ganadores son elegidos por jurados del sector y de los medios de comunicación y son certificados de forma independiente por una empresa profesional de auditoría externa. Todo ello garantiza un resultado neutral atendiendo a los más completos indicadores que miden la calidad operativa de una compañía aérea.

“Nos satisface enormemente recibir de nuevo este reconocimiento, y poder compartirlo con nuestros clientes un año más. A ellos les agradecemos la acogida que dan a nuestra propuesta de servicio y su reiterada confianza, que nos hace seguir creciendo. También quiero destacar, sin duda, el trabajo de todo el equipo, sin cuyo esfuerzo sería imposible alcanzar el nivel de excelencia que reconocen nuestros usuarios”, afirma Alexis Capdevila, responsable de Entretenimiento a Bordo & Conectividad de Air Europa.

En el último año, Air Europa ha continuado avanzando en el desarrollo de una propuesta de servicio cada vez más completa y de calidad para el cliente. Además de continuar ampliando su flota con los modelos más avanzados del mercado, como son los Boeing 787 Dreamliner y 737 MAX, ha seguido renovando su oferta a bordo con la mejor propuesta gastronómica y con un servicio más sostenible en todos los aspectos. Asimismo, aspectos como su clase Business y la atención de su personal, tanto en tierra como en cabina, destacan en las encuestas de satisfacción que la compañía realiza regularmente.

A través de estos premios, APEX e IFSA (International Flight Services Association) rinden homenaje a los enfoques empresariales más innovadores en la experiencia del pasajero por parte de aerolíneas miembros y proveedores. De esta forma, ambas entidades reconocen a las organizaciones que han demostrado una dedicación e innovación ejemplares para mejorar la experiencia del usuario.