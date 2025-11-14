La magia de la Navidad llega a los resorts The Residence by Cenizaro en Mauricio, Zanzíbar y Maldivas

viernes 14 de noviembre de 2025 , 10:15h

Los hoteles The Residence by Cenizaro se preparan un año más para recibir la temporada más festiva del calendario con un programa repleto de experiencias culinarias, culturales y de bienestar diseñadas para desconectar en un entorno idílico y dar la bienvenida al 2026 en algunos de los destinos más exóticos del mundo.

Un soplo de brisa marina en The Residence Maldives

Bajo el evocador tema “Tales of the Ocean”, los resorts gemelos de The Residence Maldives, Dhigurah y Falhumaafushi, han diseñado una experiencia festiva inspirada en la magia del mar y la serenidad del entorno tropical, donde cada ola cuenta una historia.

En The Residence Maldives, la diversión está pensada para todos los públicos. Los más pequeños podrán disfrutar de múltiples actividades en el “Turtle Kids Club”, que van desde la decoración de casitas de jengibre y el arte floral prensado (oshibana), hasta una búsqueda del tesoro al estilo pirata o divertidas clases de cocina, como la elaboración de pizzas.

En materia de bienestar, Spa by Clarins, el centro wellness de The Residence Maldives, invita a emprender un viaje sensorial para renovar cuerpo y mente. El ritual comienza con un exfoliante revitalizante de sal marina y coco para refrescar y suavizar la piel, seguido de un exclusivo masaje Clarins Sensory Escape, diseñado para inducir una relajación profunda, y finaliza con un mini tratamiento facial personalizado. La experiencia se completa con una taza de té recién preparado con hierbas orgánicas cultivadas en su propio jardín. Además, los huéspedes pueden participar en actividades de equilibrio y bienestar, como el aqua float yoga.

El hotel también brinda la oportunidad de sumergirse en la belleza de la vida marina a través de su centro de buceo PADI 5*, que ofrece excursiones de snorkel guiado en arrecifes a bordo de un dhoni tradicional o, para una experiencia realmente mágica, bucear con el mismísimo Santa Claus el 25 de diciembre.

Un festival lleno de sabor en The Residence Mauritius

The Residence Mauritius invita a sus huéspedes a emprender un viaje gastronómico alrededor del mundo con su “Festival of Flavours”, un homenaje a la diversidad culinaria global. Cada noche presenta una temática distinta: desde la frescura del Líbano y la intensidad de la India, hasta la elegancia de Francia, la calidez de España, la tradición de Italia y los aromas exóticos de Asia, sin olvidar las especialidades criollas.

Los huéspedes disfrutarán de buffets temáticos, degustaciones de vino, ron o té, espectáculos culturales y cenas de gala para Nochebuena y Fin de Año, culminadas con cócteles junto a la piscina y fuegos artificiales. Por si fuera poco, el resort ofrece hasta un 50 % de descuento en reservas realizadas entre el 22 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026.

The Residence Zanzibar: año nuevo, nueva imagen

En Zanzíbar, la propiedad recientemente renovada ha diseñado un programa completo de actividades —del 24 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026— pensado para toda la familia. Los más pequeños podrán conocer a Papá Noel en The Jetty, visitar un santuario de aves, cocinar cupcakes, aprender swahili o hasta pintar con henna. Mientras los niños se divierten, los padres pueden relajarse en el spa y disfrutar de tratamientos para hidratar la piel, definir y esculpir el cuerpo usando especias locales o aliviar el jet lag; o bien realizar actividades acuáticas para liberar adrenalina, desde jet ski, un crucero en dhow al atardecer o simplemente practicar snorkel y maravillarse con la rica biodiversidad marina.

Este año, la gastronomía juega un papel esencial en The Residence Zanzibar: los huéspedes podrán descubrir el “Earth Basket” en un tour interactivo que incluye la recogida de especias que posteriormente se usarán en una clase privada de cocina.

La cultura también merece una mención especial, de ahí que el hotel este año organice un mercadillo de artesanía local para promover el espíritu de la generosidad; un fashion show con prendas diseñadas en la isla e incluso la posibilidad de recorrer en bicicleta el pintoresco pueblo vecino de Kizimkazi.

Desde el Océano Índico hasta las costas de África, The Residence by Cenizaro combina lujo, autenticidad y calidez para ofrecer una temporada navideña inolvidable. Con experiencias que van desde la alta gastronomía hasta rituales de bienestar y aventuras familiares, la colección invita a sus huéspedes a redescubrir la magia de compartir, celebrar la belleza del presente y crear recuerdos que perduren mucho más allá de las fiestas.