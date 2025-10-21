Eventos en Filadelfia para vivir una Navidad mágica

martes 21 de octubre de 2025 , 09:30h

Con la llegada de noviembre, Filadelfia invita a locales y visitantes a unirse a las celebraciones de la temporada festiva: desde desfiles históricos hasta mercados de estilo europeo, la Ciudad del Amor Fraternal ofrece un calendario de eventos para visitantes de todas las edades.

Desfile del Día de Acción de Gracias (27 de noviembre de 2025)

El 6ABC Dunkin’ Thanksgiving Day Parade, el desfile de Acción de Gracias más antiguo de Estados Unidos, da inicio oficial a la temporada navideña. En la mañana del cuarto jueves de noviembre, Filadelfia acoge un espectáculo de gigantescos globos inflables, presentaciones de bandas escolares y nacionales, carrozas y la participación de artistas y celebridades. La llegada de Santa Claus marca, sin lugar a dudas, el comienzo de la temporada de compras navideñas.

Aldea Navideña de Filadelfia (22 de noviembre – 24 de diciembre de 2025)

Inspirada en los tradicionales Christkindlmarkts alemanes, la Aldea Navideña de Filadelfia transforma LOVE Park y el Ayuntamiento en un mercado navideño al aire libre. Más de 80 vendedores locales e internacionales esperan a los visitantes en sus típicas casitas de madera, ofreciendo regalos navideños, decoraciones, joyería y artesanías de alta calidad. En este lugar mágico, el aire se impregna con el aroma de especialidades de temporada como bratwurst, gofres y el tradicional Glühwein (vino caliente especiado). La aldea cobra vida cada día con presentaciones en vivo de bandas locales, grupos de danza y artistas emergentes.

¡Decora el Callejón! (6 de diciembre)

Retrocede en el tiempo el 6 de diciembre con Deck the Alley en Elfreth’s Alley, un evento imperdible que invita al público a echar un vistazo a la vida contemporánea dentro de estas casas de los siglos XVIII y XIX, recorrer el Museo de Elfreth’s Alley y sumergirse en la decoración y el ambiente navideño mientras disfruta de sidra caliente, bocadillos y villancicos. Por una sola noche, las viviendas privadas a lo largo del empedrado callejón abren sus puertas al público, bellamente iluminadas con velas, faroles históricos y luces centelleantes.

Los visitantes pueden disfrutar de una visión íntima de las tradiciones navideñas y la vida doméstica de los primeros habitantes de Filadelfia, celebrando la Navidad con un toque de auténtica magia del siglo XVIII. Este evento anual especial también sirve como una recaudación de fondos esencial para la Elfreth’s Alley Association, ayudando a preservar este Monumento Histórico Nacional y a mantener viva su historia para visitantes de todas partes.

Blue Cross RiverRink Winterfest

El paseo marítimo del río Delaware acoge una de las atracciones invernales más populares: el Blue Cross RiverRink Winterfest, un paraíso estacional que cuenta con una pista de patinaje sobre hielo al aire libre, una cabaña climatizada y varias zonas de descanso con fogatas y hamacas. Es el lugar perfecto para disfrutar del horizonte de la ciudad y de las vistas del Puente Benjamin Franklin, mientras se saborea un chocolate caliente o una cerveza artesanal. El ambiente festivo se realza con luces y decoraciones navideñas que crean un escenario verdaderamente mágico.

Espectáculo de Luces “Electrical Spectacle” en Franklin Square (21 de noviembre de 2025 – 23 de febrero de 2026)

El histórico Franklin Square cobra vida con el Electrical Spectacle Light Show, un dinámico y gratuito espectáculo de luces. Inspirado en el genio de Benjamin Franklin y sus experimentos con la electricidad, el show presenta decenas de miles de luces LED que se encienden y “bailan” al ritmo de la música, acompañadas de efectos de sonido y una banda sonora festiva.

A Christmas Story: El Musical en el Walnut Street Theater (18 de noviembre – 4 de enero)

Agrega un toque musical a tus planes navideños con la producción de A Christmas Story: The Musical en el Walnut Street Theater. En cartel desde el 18 de noviembre hasta el 4 de enero, este entrañable espectáculo lleva al escenario el clásico cinematográfico de 1983, siguiendo los empeños del pequeño Ralphie Parker por conseguir el codiciado rifle de aire comprimido Red Ryder para Navidad. Llena de canciones pegadizas y encanto nostálgico, es una salida familiar ideal y llena de energía en el teatro más antiguo de Estados Unidos.

El Cascanueces del Philadelphia Ballet y mucho más (diciembre de 2025)

¿Qué mejor ocasión para disfrutar de un espectáculo en vivo? Durante las fiestas y todo el invierno, Filadelfia ofrece una variada programación artística gracias a Ensemble Arts Philly, la principal organización de artes escénicas de la ciudad, que presenta una rica agenda navideña en tres de sus emblemáticos y majestuosos escenarios: el Kimmel Center for the Performing Arts, la Academy of Music y el Miller Theater.

Entre los favoritos del público se incluyen el Glorious Sound of Christmas y el Messiah de Handel interpretados por la Orquesta de Filadelfia, el energético Philly Holiday Spectacular con los Philly Pops, y actuaciones especiales como Béla Fleck & the Flecktones: Jingle All the Way. Para toda la familia, destaca el asombroso espectáculo acrobático Cirque Dreams Holidaze. Mientras tanto, el Philadelphia Ballet encanta cada año al público con su producción de El Cascanueces de George Balanchine, del 5 al 31 de diciembre.

Las luces del Miracle on 13th Street (noviembre–diciembre de 2025)

Para disfrutar de una verdadera tradición navideña de barrio, una parada obligatoria es el Miracle on 13th Street, en el sur de Filadelfia. Aquí, los residentes se unen para crear una de las exhibiciones de luces más espectaculares y famosas de la ciudad. Toda la calle se transforma en un túnel de luces, árboles, decoraciones y figuras inflables. Las luces se encienden a mediados de noviembre y permanecen brillando hasta comienzos de enero.

Comcast Holiday Spectacular

El vestíbulo del Comcast Center acoge un espectáculo gratuito y tecnológico de pocos minutos que se ha convertido en un ícono moderno de la Navidad en Filadelfia. El Comcast Holiday Spectacular utiliza una pantalla LED de alta resolución para proyectar escenas navideñas, animaciones vibrantes, villancicos y un viaje festivo virtual que incluye una presentación de El Cascanueces. Es un breve, pero poderoso momento de alegría, ideal para quienes visitan el Center City.

Mummers Parade (Día de Año Nuevo)

Aunque se celebra el 1 de enero, la Mummers Parade es el cierre perfecto —colorido y alegre— de la temporada festiva. Es el desfile popular más antiguo de Estados Unidos, con más de 10,000 participantes que marchan por Broad Street con extravagantes trajes llenos de plumas y lentejuelas. Divididos en distintas categorías, los grupos compiten con elaboradas actuaciones musicales y de baile, representando una tradición cultural única y vibrante de Filadelfia.

A Longwood Christmas (21 de noviembre – 11 de enero)

Una estancia más prolongada en Filadelfia permite disfrutar de más experiencias festivas, como A Longwood Christmas en los famosos Longwood Gardens, a poca distancia del centro. Esta exhibición transforma casi 80 hectáreas de jardines botánicos con millones de luces, espectáculos de fuentes y majestuosas instalaciones al aire libre. Dentro de los invernaderos, los visitantes pueden admirar exhibiciones florales, árboles temáticos de Navidad y coloridos arreglos naturales.