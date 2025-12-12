El turismo náutico cambia de hábitos: más flexibilidad y menos temporada alta

viernes 12 de diciembre de 2025 , 09:00h

Navegar ya no es “un plan de agosto”. La temporada 2025 confirma un cambio de hábitos entre quienes eligen el mar como forma de desconexión: más escapadas fuera de los picos tradicionales, más reservas de última hora y un auge claro de fórmulas que priorizan el confort y la personalización.

Según datos de GlobeSailor, agencia especializada en alquiler de barcos y cruceros a medida, el volumen de alquiler se mantiene estable frente a 2024, una señal de fidelidad de un viajero que repite y que entiende la navegación como una experiencia, no solo como una fecha en el calendario.

En el arranque de 2025, los primeros cuatro meses se situaron un 10% por debajo del año anterior, incluso con descuentos y alta disponibilidad. Pero la tendencia se reequilibró conforme avanzó la temporada: la demanda espontánea ganó peso y las reservas de última hora crecieron un 15%, reflejando un perfil de viajero más flexible y menos atado a la anticipación. Abril y mayo, antes estratégicos para “asegurar” verano, pierden terreno frente a una forma de viajar que decide más cerca del momento.

Navegar ya no es solo para verano: la temporada media se consolida

Si antes la navegación se asociaba casi exclusivamente a julio y agosto, ese patrón se está diluyendo. Los datos de GlobeSailor muestran que los meses de verano pierden relevancia frente al crecimiento de escapadas en temporada media, impulsadas por temperaturas más suaves, destinos menos saturados y una mejor relación calidad-precio.

En comparación con 2019, el primer trimestre de 2025 registra un incremento significativo y junio crece un +24,7%, confirmando que muchos viajeros prefieren adelantar o alargar la temporada para disfrutar del mar con más calma.

Nuevos destinos de moda: del Mediterráneo “clásico” al norte de Europa

En preferencias, Grecia, Italia y Croacia continúan liderando, pero el mapa se diversifica. En 2025, aumentan de forma notable las reservas para navegar en Las Cícladas, la Riviera Francesa y el Océano Índico, que se consolidan como opciones cada vez más deseadas.

Al mismo tiempo, España, Turquía y el Caribe registran ligeros descensos. En el caso de España, el descenso en Baleares destaca especialmente, probablemente influido por la subida de precios.

Italia vive un momento especialmente fuerte: Costa Amalfitana y Toscana repuntan con claridad gracias a itinerarios que combinan paisaje, cultura y gastronomía, una mezcla que encaja con el viajero que busca “viajar mejor” más que “viajar más”.

Y hay un nombre propio que emerge con fuerza: Suecia, destino revelación, con un +116% en reservas en el conjunto de mercados de GlobeSailor en los últimos seis años. Además, se prevé que el mayor salto se concentre entre 2024 y 2025, con un +46,4% en un solo año. “Con los veranos cada vez más abrasadores en el Mediterráneo, no sorprende el auge de destinos nórdicos. Además de tarifas atractivas, las salidas desde Estocolmo o Gotemburgo facilitan la navegación en aguas tranquilas y sin aglomeraciones”, explica Olivier Albahary, director ejecutivo de GlobeSailor.

La gran tendencia: más “experiencia” y menos logística

La forma de navegar también está evolucionando. Crece el interés por propuestas que combinan comodidad y personalización, lo que se refleja en:

Más reservas de barcos con patrón: +41% desde 2019

Más alquiler de camarotes con tripulación (patrón y azafata) y comidas incluidas: +23%

Este cambio impulsa el protagonismo de los catamaranes, valorados por su amplitud y estabilidad, especialmente en viajes en grupo, escapadas multigeneracionales y viajeros que quieren disfrutar del mar sin preocuparse por la operativa.

Precios al alza: qué está ocurriendo (y cómo optimizar el presupuesto)

Los precios han registrado un incremento progresivo desde 2019 por el aumento de costes de producción, energía y una mayor demanda de servicios de calidad. “Para encontrar precios atractivos, fomentamos las salidas en temporada baja y los viajes en grupo para dividir el coste total. Además, muchos clientes eligen cada vez más catamaranes y servicios de patrón, lo que eleva naturalmente el precio medio”, añade Olivier Albahary.