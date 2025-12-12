El Teatro Fernán Gómez presenta el estreno mundial de Los Duelistas

viernes 12 de diciembre de 2025 , 08:00h

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge el estreno mundial de Los Duelistas, de Joseph Conrad, un texto que nunca se ha llevado a escena anteriormente y que podrá verse en la Sala Jardiel Poncela del 11 de diciembre al 18 de enero de 2026.

Javier Sahuquillo adapta el clásico de Conrad bajo la dirección de escena de Emilio Gutiérrez Caba y la producción de Yapadú, para ofrecer al público una comedia amarga sobre la irracionalidad de la guerra y el código de honor.

El espectáculo resulta una emocionante pieza multidisciplinar en la que la música en directo y la esgrima cobran un papel relevante.

Según explicó Emilio Gutiérrez Caba en la presentación a los medios:

“En una cajita se desarrolla una tormenta y esa tormenta la interpretan cuatro personas fantásticas, tres hombres y una mujer…

Es una historia perfecta, es un libro perfecto, fue una película perfecta y espero que sea un montaje casi perfecto, intentaremos que lo sea, pero desde luego tener duelos a espada a un metro de distancia y se va encoger el corazón, o lo que sea, a muchas personas que estén cerca de esos duelos, en los que han puesto los cinco sentidos…

Tengo que dar las gracias a los cuatro y a todo el equipo técnico porque han desarrollado en muy poco tiempo, especialmente, un ejercicio de memoria y de voluntad y de cariño que se han impuesto los cuatro entre sí y eso para mí es muy importante.”

Ambientada en las guerras napoleónicas, la obra narra el enfrentamiento entre dos oficiales franceses, Feraud y D’Hubert, unidos por un odio tan irracional como inseparable. Durante más de veinte años, sus vidas se entrelazan en una sucesión de duelos que reflejan la insensatez del orgullo, la violencia y la guerra. “¿Hasta dónde podemos llegar por una cuestión de honor?”, se pregunta Conrad, en una historia que se revela hoy más vigente que nunca. Los Duelistas es una tragedia disfrazada de comedia antihistórica, donde lo privado y lo universal se mezclan en una historia de locura, amor-odio y estupidez humana.

La puesta en escena, que combina teatro físico, videoescena y música en directo, se adentra en el espejo violento que une a los protagonistas D'Hubert y Feraud, interpretados por Francisco Ortiz y José Juan Sevilla, respectivamente. Junto a ellos Daniel Ortiz y Aurora García Agud interpretarán a Joseph Conrad, el popular autor polaco, y a su mujer, Jessie Conrad, los cuales se desdoblarán en más de una decena de personajes para contar la historia. El equipo se completa con el espacio escénico de Luis Crespo (Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana a la Mejor Escenografía 2021), el vestuario de Pier Paolo Álvaro (Premio Max 2023), la videoescena de Inés Sánchez, la iluminación de Pablo Fernández, la composición musical de Marc Servera, el diseño de sonido de Edu Soriano y la dirección de esgrima y lucha escénica de Javier Mejía.

Con Los Duelistas, Yapadú reafirma su modelo de producción, que fusiona clásicos y personajes históricos con nuevos lenguajes escénicos, ofreciendo al público una experiencia estética y emocional única. “Desde Yapadú Artística tenemos una clara vocación de servicio público”, afirma Javier Sahuquillo, director artístico de la compañía. “Estamos en un momento en el que no sabemos qué va a pasar con el mundo, parece que vivimos un episodio de Black Mirror y tememos qué desastre sucederá mañana. Tal vez somos más conscientes que nunca de que podemos extinguirnos, y por eso sentimos la responsabilidad de poner en escena grandes historias que iluminen un poco la oscuridad que nos rodea”.

LOS DUELISTAS

Es una de las novelas más conocidas del escritor polaco nacionalizado británico, sobre todo, porque Ridley Scott la popularizó en su debut como cineasta en 1977 en una película protagonizada por Keith Carradine y Harvey Keitel.

Conrad narra el enfrentamiento personal de dos húsares napoleónicos que están empeña- dos en matarse de forma absolutamente desquiciada y que se persiguen durante veinte años para lograr su objetivo, a pesar de que pertenecen al mismo ejército. Toda Europa acaba convertida en el escenario del drama personal de estos dos húsares y que se prolonga en el tiempo hasta Waterloo.