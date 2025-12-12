Marina Rebeka llega al Teatro de la Zarzuela por primera vez en el Ciclo de Lied

viernes 12 de diciembre de 2025 , 08:15h

Marina Rebeka actúa por primera vez en el Ciclo de Lied del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y el Teatro de la Zarzuela con el recital 'Entre Italia y Rusia: el alma de la canción'. La soprano estará acompañada al piano por Marcos Madrigal que sustituye a Enrico Zucca, que se ha visto obligado a cancelar su presencia por motivos de salud debidamente justificados.

El que dará Rebeka el lunes 15 de diciembre a las 19.30 horas en el Teatro de la Zarzuela será el segundo de los ocho recitales recogidos en la programación del XXXII Ciclo de Lied .

En una velada única, la soprano letona se adentrará en un repertorio íntimo, revelando con gran maestría el lirismo y la nostalgia de las canciones rusas y, al mismo tiempo, la delicadeza de la romanza italiana. El recital viajará desde la elegancia melódica de Giuseppe Verdi y Francesco Paolo Tosti, hasta la hondura expresiva de Piotr Ilich Chaikovski y Serguéi Rachmaninov, pasando por joyas menos frecuentes como Ottorino Respighi o César Cui.

Marina Rebeka, soprano

Elogiada por su impresionante timbre y su excepcional musicalidad, Marina Rebeka es una de las sopranos más importantes de nuestro tiempo. Nacida en Riga (Letonia) está fuertemente vinculada a Italia donde ha recibido buena parte de su formación (se graduó en el prestigioso Conservatori di Santa Cecilia, en Roma).

Rebeka consiguió uno de sus primeros éxito internacional en el Festival de Salzburgo en 2009, bajo la batuta de Riccardo Muti. Ha engalanado regularmente las principales salas de conciertos y teatros de ópera en el mundo, con actuaciones en la Metropolitan Opera, la Royal Opera House de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York y el Teatro alla Scala de Milán donde ha hecho historia recientemente con papeles protagónicos en Médée de Cherubini y Norma de Bellini.

Dueña de su propia discográfica, Prima Classic, sus grabaciones han recibido un gran reconocimiento de la crítica con nominaciones y premios internacionales. Además, ha sido nombrada la primera Artista Residente de la Orquesta de la Radio de Múnich y Mejor Cantante Femenina del Año en los Premios Internacionales de Música Clásica.

Marcos Madrigal, piano

Gran pianista-concertista, director musical del Fondo de Arte Joven y fundador y director artístico del Festival Internacional Habana Clásica, Marcos Madrigal es un destacado músico de origen cubano. Debutó en la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Matanzas con solo 15 años y desde entonces se ha presentado en calidad de solista con todas las Orquestas Sinfónicas Cubanas y con muchas de las Orquestas Sinfónicas de Europa y Latinoamérica.

Su lista de galardones es larga e incluye, entre los más recientes, su nombramiento como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, máximo reconocimiento de Francia a personas que se distinguen por sus creaciones en el ámbito artístico o literario.

Madrigal ha tomado parte en ediciones anteriores del Ciclo de Lied. En 2024 compartió escenario con la mezzosprano Vivica Genaux.