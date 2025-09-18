Arranca la temporada de golf en la Costa del Sol con BlueBay Banús

jueves 18 de septiembre de 2025 , 10:05h

El Hotel BlueBay Banús, ubicado en pleno corazón de Puerto Banús, arranca la temporada de golf reforzando su posicionamiento como alojamiento de referencia en la Costa del Golf, una de las zonas con mayor concentración de campos de Europa.

La Costa del Sol acoge 73 campos de golf (21 solo en Marbella) y recibe cada año alrededor de 700.000 turistas atraídos por este deporte. Según el último Estudio del Impacto Económico del Golf en Andalucía, elaborado por la Real Federación Andaluza de Golf en colaboración con la Junta de Andalucía, este deporte genera en la comunidad un impacto de 5.456 millones de euros anuales, lo que supone un tercio del total nacional, además de 51.000 empleos directos e indirectos.

“El golf no solo impulsa la economía de la región, sino que también contribuye a desestacionalizar el turismo en la Costa del Sol. Para BlueBay Banús, es una oportunidad de ofrecer a nuestros clientes experiencias únicas combinando deporte, relax y gastronomía andaluza de primer nivel”, destaca Jamal Satli Iglesias, propietario y presidente de Grupo Satli al que pertenece la cadena hotelera.

BlueBay Banús, alojamiento estratégico en Puerto Banús

Además de su ubicación estratégica junto a los principales clubes de golf de Marbella, el hotel, inspirado en un típico pueblo andaluz, pone a disposición de sus huéspedes 315 habitaciones rodeadas de jardines subtropicales, tres piscinas exteriores, restaurantes, bares, una amplia oferta de actividades de ocio y espacios para el descanso. Todo ello convierte a BlueBay Banús en el punto de partida perfecto para disfrutar de la temporada de golf y del estilo de vida mediterráneo de Puerto Banús, que recibe cerca de 5 millones de visitantes anuales.

Una temporada de grandes citas deportivas

El calendario deportivo que arranca en octubre de 2025 volverá a situar a Andalucía en el foco internacional del golf. La Gran Final del Circuito Albatros, que reunirá a cientos de jugadores el 18 de octubre, abrirá una temporada marcada también por la celebración del Campeonato de Andalucía Sub-16 del 25 al 27 de octubre, y por el prestigioso Andalucía Costa del Sol Open de España, última cita del Ladies European Tour, que tendrá lugar del 27 al 30 de noviembre con la participación de las mejores golfistas del mundo. Estas competiciones, junto a torneos juveniles y benjamines que fomentan la cantera andaluza, consolidan el atractivo de la región como destino de referencia para el golf, un deporte que combina turismo, élite internacional y compromiso con el futuro.

Con esta nueva temporada, BlueBay Banús consolida su apuesta por el turismo deportivo de calidad, sumando a su oferta hotelera un acceso privilegiado a uno de los destinos de golf más reconocidos de Europa.