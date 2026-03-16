MSC Cruceros moderniza el restaurante del MSC Yacht Club en la clase Fantasia

MSC Cruceros ha anunciado hoy mejoras en el restaurante MSC Yacht Club de todos los barcos de la clase Fantasia, con la introducción de un nuevo diseño contemporáneo y elegante, una experiencia que ya está disponible en MSC Splendida.

MSC Cruceros ha llevado a cabo un programa integral de remodelación y mejora en muchos de sus barcos, lo que supone una importante inversión en la continua modernización de su flota y en la mejora de la experiencia de los pasajeros.

Muchas de estas mejoras están relacionadas con el galardonado concepto de “yate dentro de un barco” con todo incluido de la línea, MSC Yacht Club, que se ha añadido a los cuatro barcos de la clase Musica y que ahora cuenta con un restaurante MSC Yacht Club mejorado en los cuatro barcos de la clase Fantasia.

Los pasajeros que naveguen en MSC Yacht Club podrán disfrutar de estos restaurantes rediseñados, que ofrecerán un ambiente fresco y elegante. El nuevo itinerario adopta una estética contemporánea y refinada, con una distribución moderna que incorpora tonos más oscuros, texturas suaves y una iluminación sofisticada, creando un ambiente íntimo. Los elementos verticales y las sutiles particiones añaden estructura al espacio, mejorando la privacidad y manteniendo la apertura y la fluidez, mientras que las vistas panorámicas al mar siguen siendo una característica definitoria.

El restaurante MSC Yacht Club, recientemente renovado, ya está disponible a bordo de MSC Splendida, tras la finalización de las obras de remodelación del buque en los astilleros Palumbo Malta Shipyard y desde entonces ha comenzado sus travesías invernales por el Mediterráneo. La remodelación se llevará a cabo en todos los barcos de la clase Fantasia de la línea, y se completará en MSC Fantasia en diciembre de 2026, seguido de MSC Divina en abril de 2027 y MSC Preziosa en febrero de 2028.

Dentro del entorno rediseñado, el restaurante MSC Yacht Club a bordo ofrece una experiencia gastronómica inolvidable, que combina comida excepcional y un servicio personalizado. Los pasajeros pueden elegir entre una variedad de sofisticados menús y disfrutar de un personal culinario dedicado las 24 horas de día, los 7 días de la semana, así como de un sumiller a su disposición, lo que garantiza una experiencia gastronómica de alto nivel que refleja la identidad premium por la que es conocida la experiencia MSC Yacht Club.

El restaurante privado es solo una de las exclusivas comodidades que se ofrecen a los pasajeros que navegan en MSC Yacht Club. El concepto de “yate dentro de un barco” proporciona a los pasajeros el máximo confort, privacidad y servicio personalizado durante sus vacaciones, con acceso mediante tarjeta magnética a una serie de locales privados. Los pasajeros pueden disfrutar de un servicio de mayordomo y conserje las 24 horas, suites amplias y elegantemente decoradas, y acceso a un oasis privado de instalaciones, que incluyen un restaurante exclusivo, un salón, una terraza privada con jacuzzi y un restaurante y bar con parrilla, todo ello perfectamente integrado en el barco.

Los itinerarios ya se pueden reservar en MSC Splendida que cuenta con el restaurante MSC Yacht Club recientemente rediseñado, incluyen:

Invierno 2025/2026: itinerarios de siete noches desde Barcelona (España), de febrero a mayo de 2026, con visitas a Marsella (Francia), Génova, Nápoles, Palermo (Italia) y La Goulette para Túnez (Túnez).

Verano 2026: itinerarios de siete noches desde Barcelona (España), de mayo a noviembre de 2026, con visitas a Marsella (Francia), Livorno, Cagliari, Palermo (Italia) y La Valeta (Malta).

Invierno 2026/2027: itinerarios de ocho a nueve noches desde Buenos Aires (Argentina), de noviembre de 2026 a marzo de 2027, con destinos como Río de Janeiro, ilhabela, Ilha Grande, Balneario Camboriú (Brasil) y Punta del Este (Uruguay).

Verano 2027: itinerarios de nueve noches desde Trieste (Italia), de abril a noviembre de 2027, con destinos como Split (Croacia), El Pireo (Gracia), Kusadasi, Estambul (Turquía), Corfú (Grecia) y Bari (Italia).

Entre las mejoras de los barcos de la clase Fantasia se incluye una oficina Future Cruise rediseñada a bordo, donde los pasajeros pueden planificar y reservar su próximo crucero mientras disfrutan del actual, con ventajas exclusivas. La oficina, de nuevo diseño, se ha ampliado y ahora presenta un estilo contemporáneo con mobiliario moderno y elegante, más asientos y unas impresionantes vistas al mar, lo que ofrece a los pasajeros una experiencia cómoda y agradable mientras reservan su próximo crucero. La nueva oficina Future Cruise está disponible actualmente en MSC Divina, MSC Preziosa y MSC Splendida, mientras que MSC Fantasia completará sus mejoras a finales de este año.