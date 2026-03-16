Madre de Dios, en el corazón de la Amazonía peruana: un viaje al reino de los guacamayos

lunes 16 de marzo de 2026 , 09:15h

Madre de Dios, ubicada al sureste de Perú, es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Su capital, Puerto Maldonado, se encuentra a aproximadamente una hora y 45 minutos en avión desde Lima, y a 55 minutos desde Cusco, lo que la convierte en un destino accesible para quienes desean explorar la Amazonía. La región atrae a quienes buscan observar fauna y flora casi intactas y acercarse a la cultura local, siempre desde un enfoque de turismo responsable.

Desde Puerto Maldonado, los visitantes pueden acceder a la Reserva Nacional de Tambopata, lodges sostenibles y recorridos guiados que permiten explorar la región activamente: caminando por senderos en medio de la naturaleza o navegando por ríos impresionantes, conectando directamente con la biodiversidad de uno de los destinos naturales más impresionantes de Perú.

Reserva Nacional Tambopata, un refugio para la vida silvestre

Entre los atractivos más destacados se encuentra la Reserva Nacional Tambopata, reconocida por la conservación de sus bosques tropicales y la diversidad de especies que los habitan. El territorio ofrece múltiples entornos para la observación de fauna, desde sus corrientes y lagunas hasta los senderos que atraviesan el bosque, donde es posible ver jaguares, nutrias gigantes, capibaras, caimanes y una extraordinaria variedad de aves, entre ellas guacamayos, tucanes y el gallito de las rocas, cuyo plumaje colorido y cortejo característico atraen la atención de investigadores y visitantes. El Lago Sandoval, rodeado de vegetación densa, se presenta también como un escenario privilegiado para la observación de fauna acuática y aves exóticas, entre ellas el hoatzin, mientras que los sonidos de la selva acompañan cada recorrido, haciendo que la experiencia sea tanto visual como sensorial.

Además, los visitantes pueden participar en actividades que permiten explorar la Amazonía peruana desde diferentes ángulos. El canopy ofrece una vista panorámica desde lo alto de los árboles, mientras que las caminatas diurnas y nocturnas invitan a adentrarse en los senderos y descubrir la vida de la fauna en distintos momentos del día. Los paseos en canoa facilitan el encuentro con caimanes, aves acuáticas y monos que habitan en la zona, y los recorridos por collpas de arcilla permiten observar guacamayos y otras aves, así como mamíferos como el tapir, mientras se alimentan y socializan en su hábitat natural. Cada actividad ofrece la oportunidad de contemplar la fauna y, al mismo tiempo, comprender cómo funciona el ecosistema y la interdependencia de sus especies.

Protección de los guacamayos: el Tambopata Macaw Project

En lo que respecta a su fauna, los guacamayos, con su plumaje llamativo y su carácter curioso, son uno de los grandes emblemas de la selva de Madre de Dios. En la región, su ciclo reproductivo y comportamiento se estudian y protegen mediante iniciativas que combinan conservación y educación ambiental, ofreciendo a los visitantes una experiencia enriquecedora y cercana a la vida silvestre.

Entre estas iniciativas destaca el Tambopata Macaw Project, uno de los proyectos impulsados por Wired Amazon. El proyecto trabaja para acompañar y fortalecer la reproducción de estas aves icónicas mediante nidos artificiales diseñados para replicar las condiciones de los nidos naturales. Gracias a esta estrategia, los pichones crecen en un entorno seguro, mientras los investigadores pueden seguir su desarrollo y comprender mejor su comportamiento.

El proyecto también ha incorporado herramientas innovadoras como Macaw Cam, la primera transmisión en vivo desde nidos artificiales de guacamayos en la reserva, que permite al público global observar el ciclo reproductivo de estas aves en tiempo real. Además, los estudios en lugares como la Collpa Colorado, donde los guacamayos se concentran para alimentarse, ofrecen una visión más completa de su vida en libertad, mostrando cómo Madre de Dios combina investigación, conservación y experiencias que conectan directamente a los visitantes con la fauna amazónica.