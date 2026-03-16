Raphaël Pichon y su Ensemble Pygmalion de gira con la Pasión de Bach

lunes 16 de marzo de 2026 , 08:45h

El renombrado director francés Raphaël Pichon y su Ensemble Pygmalion presentan España en marzo su exquisita interpretación de la célebre Pasión según San Mateo de Bach. El primer concierto tendrá lugar el 23 de marzo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, dentro del Ciclo IMPACTA. Después actuarán en el Palau de la Música de Valencia (24 de marzo).

Raphaël Pichon y su Ensemble Pygmalion también presentarán la Pasión según San Mateo en otras ciudades europeas como Burdeos (20 de marzo), Zurich (26 de marzo), Viena (28 y 29 de marzo) y Amsterdam (31 de marzo).

Estos conciertos son una oportunidad única para experimentar la interpretación histórica más delicada y especial de esta obra maestra sacra, con un director y un ensemble que han revolucionado la escena musical europea a través de interpretaciones apasionadas y rigurosas.

Una temporada más, IMPACTA continúa con su compromiso de traer a España a orquestas y conjuntos vocales de máxima calidad para interpretar las Pasiones de Bach, en lo que es ya un clásico en su programación de Semana Santa. En 2023 y 2024 programó con éxito la Pasión según San Mateo, y en 2025, la Pasión según San Juan de la mano de conjuntos y artistas de máximo prestigio como la Orquesta Barroca de Friburgo, Vox Luminis o Philippe Jaroussky. En 2026, vuelve a traer esta pieza icónica de la mano del reputado Raphaël Pichon que, junto con su Ensemble Pygmalion, interpretará la que probablemente sea la mejor versión de la Pasión según San Mateo que se podrá escuchar en vivo en España en 2026.

El Ciclo IMPACTA continuará en abril con la genial violinista Janine Jansen y la Camerata Salzburg, que revolucionarán el Auditorio con su singular interpretación de las Cuatro Estaciones de Vivaldi (26 de abril). El 18 de junio será el turno del director Marc Minkowski y Les Musiciens du Louvr , que presentarán un gran concierto de clausura dedicado a Händel, repleto de belleza musical y espiritualidad. La información completa y el acceso a la venta de entradas están disponibles en impactarte.es.

Sobre Raphaël Pichon

Nacido en 1984, Raphaël Pichon inició su formación musical en violín, piano y canto en el Conservatoire national supérieur de musique y en el Conservatoire à rayonnement régional de París. Como joven cantante profesional, se presentó bajo la dirección de Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Ton Koopman y el conjunto Les Cris de Paris de Geoffroy Jourdain, entre otros.

En 2006 fundó Pygmalion, un coro y orquesta con instrumentos de época, que rápidamente se distinguió por la singularidad de sus proyectos.

Sobre Pygmalion Coro y Orquesta

Pygmalion coro y orquesta de instrumentos de época, fundada en 2006 por Raphaël Pichon. Explora los vínculos entre Bach y Mendelssohn, Schütz y Brahms, así como Rameau, Gluck y Berlioz.