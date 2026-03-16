Oriol Cardona relata su experiencia olímpica en la boutique Technogym de Madrid

lunes 16 de marzo de 2026 , 08:30h

Como proveedor oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Technogym continúa acercando la excelencia deportiva y la innovación en entrenamiento a su comunidad. La boutique de Technogym Madrid acogió ayer un encuentro exclusivo con Oriol Cardona, medalla de oro en esprint individual de esquí de montaña y bronce en el relevo mixto en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, quien compartió con los asistentes los secretos de su éxito y cómo la tecnología y el entrenamiento de alto rendimiento lo acompañaron en su camino hacia la cima.

Cardona explicó su preparación, los momentos más emocionantes de su victoria y la disciplina necesaria para competir al máximo nivel. En su preparación física, el atleta destacó el papel de la tecnología aplicada al rendimiento, incluyendo equipamiento de la Technogym Skill Line, diseñada para desarrollar potencia, resistencia y control técnico, aspectos clave para deportes de alta exigencia como el esquí de montaña y fundamentales en la preparación de atletas de élite.

Entre los equipos de la Technogym Skill Line, el Technogym Skillup destaca por ser el ergómetro más cercano al gesto atlético del esquí de fondo, permitiendo entrenar de manera completa y eficaz la parte superior del cuerpo. Su MULTIDRIVE TECHNOLOGY permite combinar entrenamiento cardiovascular y de potencia con resistencia ajustable de forma rápida. Destaca por su diseño funcional y sostenible, con display que funciona sin consumo eléctrico gracias al movimiento y batería recargable. Al integrarse con el Technogym Ecosystem, ofrece contenidos exclusivos, programas de entrenamiento y monitorización de resultados, brindando una experiencia profesional y motivadora.

"Las máquinas que utilizo durante mi entrenamiento me dan muchos datos sobre mi cuerpo y me ayudan a mejorar. Desde el chequeo de grasa corporal hasta otros indicadores, son información que realmente me sirve para progresar”, afirmó Oriol Cardona durante el evento.

Oriol Cardona entrenando con la Technogym Skillup

Por su parte, Technogym destacó el valor y la importancia de acompañar a los atletas de élite en sus entrenamientos diarios: “En Technogym estamos orgullosos de apoyar a atletas como Oriol Cardona, cuyo compromiso y dedicación representan los valores del deporte de alto rendimiento. Este tipo de encuentros acercan nuestra innovación y experiencia a toda la comunidad, inspirando a todos a superarse día a día.”

El evento reunió a entusiastas del deporte, clientes y prensa, quienes pudieron conocer de primera mano las claves del éxito olímpico y la dedicación que requiere el alto rendimiento. Los asistentes disfrutaron de un ambiente cercano e inspirador, ideal para aprender de la trayectoria de un campeón y descubrir cómo Technogym, como líder en innovación fitness y proveedor oficial de los Juegos Olímpicos, potencia el entrenamiento de élite.

Este encuentro forma parte del compromiso de Technogym de acercar la innovación en fitness y la motivación deportiva a su comunidad, ofreciendo experiencias únicas que combinan salud, deporte y excelencia. Technogym continúa consolidándose como un referente en innovación y alto rendimiento, creando espacios y experiencias que inspiran y educan a todos aquellos que buscan alcanzar su máximo potencial.