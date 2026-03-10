Hybrid Art Fair 2026, cuando las habitaciones de hotel se convierten en espacios de arte y performance

martes 10 de marzo de 2026 , 09:15h

Hybrid Art Fair, la cita más íntima y disruptiva de la semana del arte madrileña, clausura su décima edición consolidándose como un referente de cercanía y experimentación en el arte. Con un balance de 6.500 asistentes, demostrando que su formato de distancias cortas en el Hotel Petit Palace Santa Bárbara es el preferido por un público que busca disfrutar del mejor arte actual de una manera activa y que huye de la mera contemplación. Hybrid Art Fair es una feria de arte independiente dirigida por Ana Sanfrutos y Aida F. Chaves.

El arte como experiencia física y emocional

Además de por la calidad, originalidad y frescura de las propuestas expuestas, Hybrid Art Fair 2026 ha destacado por su marcado carácter experiencial. Las personas visitantes han tenido oportunidad de desarrollar una participación activa en la que han vivido el arte en sus propios cuerpos: desde practicar una clase de fitness con elementos de caña de azúcar hasta interactuar con una falsa Marina Abramovic para cuestionar los mitos del estrellato artístico. La feria ha roto, así, la cuarta pared, permitiendo disfrutar e incluso formar parte de performances e instalaciones.

El videoarte también se hizo con su espacio en colaboración con el Festival Proyector, transformando las zonas de tránsito del hotel en microrrelatos visuales de la mejor imagen en movimiento contemporánea. Hybrid Kids supuso una experiencia didáctica y estimulante para el público familiar, y las actividades profesionales colmaron el interés del público coleccionista y del ecosistema del arte.

Ana Sanfrutos y Aida F. Chaves, directoras de Hybrid Art Fair, declaran que "esta edición de nuestro décimo aniversario ha confirmado que el público demanda experiencias auténticas y un contacto humano que, gracias a nuestro formato, tenemos la posibilidad de ofrecer. Estamos profundamente emocionadas por la respuesta de los 6.500 visitantes que han llenado cada rincón del hotel, su presencia y entusiasmo nos reafirman en nuestra apuesta por el comisariado de riesgo y por ser esa plataforma donde artistas y visitantes se miran a los ojos. Ya estamos diseñando la edición de 2027, donde seguiremos tendiendo puentes con territorios de pujante creatividad e interés artístico y haremos un programa monográfico con la escena artística canaria”.

45 habitaciones y más de 50 actividades con propuestas curatoriales propias

La diversidad expositiva y experiencial es una de las características más destacadas de Hybrid Art Fair. Las propuestas presentadas en las 45 habitaciones del hotel fueron comisariadas expresamente para la feria, abordando cuestiones del mundo contemporáneo: reflexiones profundas sobre la ecoansiedad, la lucha por la igualdad y el poder transformador de lo lúdico.

Entre los lenguajes utilizados, arte textil, fotografía, pintura, escultura, ilustración, collage y objetos intervenidos, e incluso al uso del confeti como herramienta de expresión política y vital. En total más de 150 artistas compartieron su visión del mundo, convirtiendo cada cuarto en un universo privado donde el arte y el coleccionismo se vuelve una experiencia personal y directa.

Las instalaciones y performances que forman parte de los programas Displaced y Jacuzzi hicieron de Hybrid Art Fair una feria viva con una programación única y efímera cada uno de sus cuatro días de celebración, posibilitando una forma diferente de vivir la Semana del Arte.

Mirada puesta en 2027 y nuevo programa monográfico: Canarias

Tras el éxito del programa monográfico dedicado a Taiwán en la 10ª edición, Taiwán Tide - The power of intermittence, de la mano del Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, la organización ya comienza a trabajar en la próxima feria. Para 2027, Hybrid Art Fair pondrá el foco en el archipiélago canario, un territorio en plena ebullición creativa, para impulsar desde Madrid la frescura y la fuerza de los artistas y espacios de creación insulares, en coordinación con la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

Arte de cuatro continentes

La edición de 2026 de HYBRID Art Fair, décimo aniversario, contó con arte de cuatro continentes. 39 expositores de 11 países desplegados en 44 habitaciones del hotel: España, EE.UU., Argentina, Taiwán, Japón, Suiza, Alemania, Portugal, México, Ecuador, y Austria.

Expositores internacionales de HYBRID Art Fair 2026: Raum E116 (Berlín), AFTERpoema (Buenos Aires), Galería Piece of Cake (Fundación Proarte) (Samborondón), Collaborative Projects (Aka Colab) (Florida), ACHE Galería (San Luís Potosí), Systema Project (Osaka), Taiwan Tide - The Power of Intermittence (Taiwán), Emigre Collection (Tokyo), Galerie Gezwanzig (Foro Cultural de Austria – Parallel Vienna) (Viena), The Pop-Up Gallery (Willmington), Transpoesis (Zúrich), Dorian Loci (Porto).

Expositores nacionales de HYBRID Art Fair 2026: Espacio Difuso (Badajoz), amagats (Barcelona), Canal Gallery (Barcelona), Taller Balam (Barcelona), Paam Project (Barcelona), Studio 46 Barcelona (Barcelona), Cultura Cartagena (Cartagena), Galería Batec (Castellón), Casa das Peritas (Fisterra), LaEcléctica (Huelva), Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales (AICAV) (Islas Canarias), Margullo Books (Las Palmas de Gran Canaria), Mundart (Las Palmas de Gran Canaria), La Cabina (Madrid), ArtQuake Gallery (Madrid), Colectivo Prado (Madrid), Espacio Punto Nemo (Madrid), Estudio Vargas 13 (Madrid), Galería Fûdo (Madrid), Galería Origen (Madrid), Ignotus / Fogarti (Madrid), Karells Gallery (Madrid), Rebel Hadas (Madrid), Veo Arte en todas pArtes (Madrid), Shapó Olé Gallery (Málaga), Colectivo Lier (Manacor), Railowsky (Valencia).

Hybrid Art Fair está organizado por Boreal Projects, con el apoyo del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid, las ayudas a ferias y festivales del Ayuntamiento de Madrid, y el Ministerio de Cultura de Taiwán y Oficina Económica y Cultural de Taipei. Colaboran Petit Palace Hotelity, La Juan Gallery, el Máster en Mercado del Arte y Empresas Relacionadas de la Universidad de Nebrija, el Foro Cultural de Austria, la Embajada de España en Austria, Parallel Viena, Cultura Cartagena, 9915 Asociación de Coleccionistas de Arte Contemporáneo, arteventura, The House of Suntory, Colección Studiolo, Colección Manuel Expósito, CCCQS, Art Run Agency, Dyptique, Cervezas Turia, Bodegas Emilio Moro, Canal Gallery, MailBoxes, Tierra burritos y Ayawaskha.