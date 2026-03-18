Salicornia, en el Hotel Honucai, refuerza su propuesta mediterránea junto al mar

El restaurante del Hotel Honucai estructura su oferta en carta de mediodía y noche y consolida su línea de cocina mediterránea con matices asiáticos

En primera línea del puerto y con el Mediterráneo a escasos metros de la mesa, Salicornia inicia la nueva temporada en la Colonia de Sant Jordi con una cocina mediterránea contemporánea basada en producto local, arroces y una mirada actual al recetario isleño. Ubicado en la planta baja del Hotel Honucai, el restaurante mantiene una propuesta coherente con el entorno y el ritmo del sur de Mallorca.

Al frente de la cocina continúa el chef Toni Ferriol, que desarrolla una propuesta centrada en el territorio y la técnica. La base es claramente mediterránea, aunque incorpora matices de inspiración asiática (presentes en algunos aliños, fermentados o salsas como el kimchi o la barbacoa japonesa) que aportan contraste sin desplazar el protagonismo del producto mallorquín.

Esta temporada, Salicornia organiza su propuesta en carta de mediodía y carta de noche, diferenciando dos momentos y dos maneras de vivir la mesa frente al puerto.

La carta de mediodía plantea una propuesta más ágil y desenfadada, pensada para quienes buscan una comida de calidad sin prolongar la experiencia. Platos frescos, equilibrados y fáciles de compartir, adaptados al ritmo del paseo y al movimiento natural del puerto.

Por la noche, la propuesta se vuelve más pausada. La carta incorpora elaboraciones más trabajadas y una puesta en escena más gastronómica, invitando a una cena tranquila frente al mar, donde el tiempo se dilata y el producto adquiere mayor protagonismo.

“Estamos en el puerto y eso se nota en la carta. Trabajamos con productos cercanos y buscamos una cocina reconocible, bien ejecutada y coherente con el entorno. Salicornia es una mesa abierta tanto a quienes se alojan aquí como a quienes viven o visitan la Colonia”, señala Jaume Mas, director del Hotel Honucai.

Arroces y producto local como eje

Los arroces continúan siendo uno de los ejes de la propuesta. La paella de bogavante y el rossejat de fideuà de marisco se mantienen como referencias frente al mar, a las que se suma el arroz seco de habitas y alcachofas, que integra la cocina vegetal dentro de la carta principal.

En pescados, el producto gana presencia con el pescado de mercado a la brasa o a la sal y con elaboraciones como el bacalao gratinado con alioli de melocotón y parmentier de sobrasada. Entre las carnes, la porcella mallorquina crujiente a baja temperatura y el entrecot con queso curado Can Burguera refuerzan el vínculo con la despensa local.

Salicornia es el restaurante del Hotel Honucai, establecimiento boutique en primera línea de mar que ha situado la gastronomía como uno de los pilares de su identidad.

La cocina está abierta para comidas y cenas, y durante la mañana el hotel ofrece su desayuno buffet también accesible a clientes externos, permitiéndoles disfrutar de una mañana frente al mar en el puerto de la Colonia de Sant Jordi.