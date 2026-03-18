Ensayo abierto de la Escolanía Pueri Cantores Málaga en el MPM

miércoles 18 de marzo de 2026 , 08:30h

El organista, compositor y profesor Fausto Caporali ilustrará el próximo sábado 21 de marzo a las 12 h en el patio central del Museo Picasso Málaga las distintas fases del proceso creativo musical, partiendo de la obra Antígona de Elena Asins, que actualmente se expone en el MPM.

El músico italiano vendrá acompañado de la Escolanía Pueri Cantores de Málaga, referente de la música infantil y juvenil desde 2014, que llevará a cabo un “Open Rehearsal” o ensayo abierto, bajo la dirección de Antonio del Pino.

La asistencia al concierto será gratuita con la adquisición de la entrada al Museo Picasso Málaga de ese día.

Dentro del programa de actividades alrededor de la exposición Elena Asins. Antígona, el Museo Picasso Málaga celebrará una actividad relacionada con la música, terreno artístico que también cultivó esta artista pionera del arte conceptual, fallecida en 2015.

Será el sábado 21 de marzo, a las 12 h en el patio central del Museo Picasso Málaga, con un diálogo entre Fausto Caporali, prestigioso organista, compositor y profesor italiano, y la Escolanía Pueri Cantores Málaga.

Los visitantes podrán asistir gratuitamente a este concierto, que tendrá hora y media de duración y que estará incluido en la entrada al Museo de ese día.

Tomando como punto de partida la obra de Elena Asins -que fue una gran melómana-, Caporali ilustrará las diferentes fases de un proceso creativo musical y artístico contemporáneo. Junto a él, la Escolanía Pueri Cantores Málaga llevará a cabo un “Open Rehearsal” o ensayo abierto, dirigido por Antonio del Pino, fundador de esta agrupación. Creada en 2014, la Escolanía malagueña se ha convertido en todo un referente de la música coral infantil/juvenil. Formada por una treintena de niños y niñas, promueve la formación integral a través de la técnica vocal. Colabora con frecuencia con la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), y destaca en especial por sus producciones líricas y de música sacra.

Fausto Caporali, por su parte, es un maestro organista de exquisita formación y larga trayectoria -especialmente conocida en toda Europa-, organista titular de la catedral de Cremona (Italia). Ostenta, además, la cátedra de órgano y canto gregoriano en el Conservatorio de Turín.